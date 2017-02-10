Исповедь бывшего копа: "Насмотревшись голливудских фильмов, мы думали, что тоже сможем так работать

10.02.17 10:00Сколько просмотров этой статьи48Сколько комментариев этой статьи0

Андрей Золотухин рассказал "КП" в Украине", почему после года работы ушел из новой полиции.

Они были молоды, подтянуты, излучали оптимизм и надежду. Надежду на то, что новая полиция кардинально изменит опостылевшую многим старую правоохранительную систему. Верили в это и сами молодые патрульные.

  • Насмотревшись голливудских фильмов, как стражи порядка лихо расправляются с преступниками, застегивают на их руках наручники, мы думали, что тоже сможем так работать, - рассказывает "КП" в Украине" бывший полицейский Андрей Золотухин.

Он был среди тех первых, кто надел на себя новую форму. Перед глазами стояла своя идеальная картинка работы в патрульной полиции. На деле все оказалось совсем не так…

Слабые бронежилеты

  • Невозможно предугадать, на какой вызов ты поедешь сегодня - ДТП, семейная сора, разборки с соседями или самоубийство. Нужно быть готовым ко всему. В том числе что сегодня домой ты можешь не вернуться, - говорит Золотухин.

Такую психологическую нагрузку не каждый способен выдержать. Безусловно, все полицейские прошли трехмесячную подготовку, но, по словам Андрея, этого явно недостаточно, чтобы усвоить, как действовать в сложных и опасных ситуациях.

  • Если поначалу у каждого патрульного была нагрудная видеокамера, то через несколько месяцев выдавали только одну на весь экипаж.

Как быть? Камера у напарника, а ты разговариваешь с пьяным правонарушителем, у которого невесть что в голове. Как потом доказать правильность своих действий? - рассказывает о буднях в полиции Золотухин. - Выдавали бронежилеты, но низкого класса защиты. Ножом не пробьешь, а пулей - легко.

Ремонт авто за свой счет

По словам Золотухина, ремонтировать поврежденные патрульные авто приходилось за свои деньги. Случалось, наряд не мог выехать на вызов, так как у машины стерлись тормозные колодки.

Полицейские меняли их тоже за свой счет. И не дай бог разбить машину: поначалу их ремонтировали за госсчет, но потом стали высчитывать 2 тысячи гривен из зарплаты виновного.

Непонятно Андрею и то, почему только спустя полтора года их учат контраварийному вождению. И лишь недавно закончились курсы по выявлению пьяных водителей за рулем.

  • Это нужно было делать раньше, - говорит Золотухин. - Но тогда все пребывали в ожидании некоего чуда, которое так и не произошло.

Тренируйся сам

Чтобы попасть в полицию, кандидаты сдавали тест по физподготовке: бег, отжимания, подтягивания и т.д. Но столкнувшись с сопротивляющимся противником, порой могли взять его только численным превосходством.

  • Рукопашному бою нас учили, но только азам, - уверяет бывший коп. - Потом предполагалось: полицейский сам должен заботиться о своем здоровье. Хочешь поддерживать себя в форме - тренируйся сам.

Но спустя 8-9 месяцев работы новой полиции физические тренировки вернули в обязательном порядке. Один-два раза в месяц собирались патрульные и бегали кроссы.

Вот только, по мнению Андрея Золотухина, физическая подготовка - это не самое главное для полицейского.

  • Проблема в том, что большинство патрульных не умеют составлять административные протоколы. А это приблизительно 70% ежедневной работы, - объясняет Золотухин. - Вы представить себе не можете, сколько материалов суд возвращает на доработку полицейским.

Также, по мнению нашего собеседника, молодым копам четко не разъяснили, когда можно применять огнестрельное оружие. Да, есть закон "О национальной полиции", где все написано. Но сплошь и рядом происходят инциденты, когда невозможно однозначно утверждать - есть угроза для жизни или нет. А посему многие патрульные просто боятся применять оружие.

Несмотря на внешний шик и лоск, внутри самой системы МВД осталось много неразберихи, а действия со стороны руководства для многих патрульных остаются непонятными. Как результат - из 2 тысяч столичных полицейских, пришедших на службу полтора года назад, осталось 920.

Поверили в справедливость и стали ловить ВИПов

В первые дни работы новой полиции посыпались сообщения: то здесь, то там копы оштрафовали политика, чиновника, силовика и прочих "крутых". По словам Андрея, специальной установки ловить ВИПов из главка не поступало.

Воодушевленные идеей о том, что с полицией больше невозможно "решить" вопрос благодаря деньгам или связям, патрульные усердно принялись за дело.

Правда, со временем таких отчаянных героев становилось все меньше. Попробуйте назвать свежий случай с оштрафованным депутатом или госчиновником. Что-то не припоминается.

По словам бывшего копа, из 2 тысяч столичных полицейских, пришедших на службу полтора года назад, осталось 920.

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