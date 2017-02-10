Почему украинцы даже не пытаются наказать врачей за ошибки

В США врачи ежегодно совершают тысячи ошибок, у нас же ни одной.

Количество врачебных ошибок в Украине растет. Пациенты не торопятся идти в суды, считая, что таким образом выяснять отношения с врачами — дело бесполезное. Эксперты говорят: причины растущих ошибок — в некомпетенции врачей, которые часто просто покупают дипломы, в круговой поруке и отсутствии документов, регламентирующих медуслуги.

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Как ошибаются

В Новояворовской районной больнице №1 (Львовская обл.) по скорой доставили девушку с отеком легких. Судя по экспертизе, ошибся анестезиолог: вместо того чтобы подать дыхательную трубку в легкие, направил ее в пищевод девушки.

В результате пациентка погибла. Но Галицкий районный суд Львова отказал родственникам даже в удовлетворении жалобы об отстранении врача от должности.

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В Броварах (Киевская обл.) умерла молодая мама, оставив сиротой долгожданного сына. Несколько дней после родов женщина жаловалась на сильные боли в животе, однако врачи ее выписали, заверив, что это естественное состояние после родов.

День спустя уже по скорой ее привезли в областную больницу, где обнаружили перитонит, возникший из-за разрыва аппендикса во время родов. Спасти молодую маму не удалось. В роддоме убеждены, что их вины в этом нет, ведь женщина умерла из-за аппендицита.

Аналогичная история произошла на Львовщине — роженица умерла спустя два дня от острой интоксикации. Пять лет понадобилось, чтобы суд наконец рассмотрел это дело. Врач на заседание не явилась. А родственникам, которые воспитывают ребенка, сообщили, что срок давности истек еще два года назад.

15 декабря прошлого года двухлетнюю Веронику Симченко привезли в районную больницу поселка Мурованые Куриловцы (Винницкая обл.) с подозрением на ОРВИ. Мать ребенка рассказала, что у девочки была температура 39,5, но вскоре у нее начались судороги. Веронику отправили в реанимацию, а позже перевезли в областную больницу.

Там обнаружили, что девочке был неправильно поставлен катетер, в результате малышке пришлось ампутировать ручку. Позже девочка умерла. Прокуратура Винницкой области взяла на контроль расследование, врач получил выговор, а обе медсестры, дежурившие с ребенком, уволены.

В конце января этого года массажист одного из столичных реабилитационных центров сломала ключицу шестимесячному ребенку, но никакого наказания не понесла. «Она просто сказала нам: «Извините, у меня такое первый раз за 14 лет».

А нам что с этого? Ограничение подвижности — это катастрофа», — рассказала мама ребенка. Но подавать в суд родители не спешат. Не верят, что могут лишить массажиста права на врачебную деятельность, а расходы на суды себя не оправдают.

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Цеховая порука

Эксперт по медицинскому праву Зоряна Черненко считает, что в нашей стране судиться с врачами бессмысленно. «Инициировать дело против врача государственной больницы - трата времени. Он максимум понесет дисциплинарное наказание, даже на материальную компенсацию рассчитывать не приходится.

Если бы у нас врачи страховали себя на такие случаи, можно было бы рассчитывать на выплаты от страховой, но у нас такой практики нет. В Америке ежегодно фиксируют больше тысячи врачебных ошибок, и по сравнению с ними у нас должна быть просто идеальная медицина, так как у нас нет ни одной», — говорит Черненко.

По ее словам, во всем мире ведется учет и анализ каждого отдельного случая, в Украине нет даже самого реестра. «Дела, когда суд признает виновным врача, можно пересчитать по пальцам. Прокуроры и судьи даже не знают, как правильно их вести, какие доказательства нужны и кто может быть свидетелем», — добавила Черненко.

Но главная причина, почему пострадавшие пациенты не могут выиграть суд, кроется в цеховой круговой поруке — врач врача никогда не выдаст.

«Пока существует система круговой поруки, доказать некомпетентность врача невозможно. После жалобы на врача для защиты «своих» сразу создается комиссия, и начинается переписывание медицинских документов.

Если родственники пациента идут в суд, то рассмотрение таких дел затягивается на года, ведь для установления причины и следствия нужна масса экспертиз. Они недешевые, их цена колеблется от 4 до 10 тыс. грн», — отметил партнер юридической компании «Приказ» Арсений Салалайко.

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Покупают дипломы

«Прецедентов, когда врача осудили, крайне мало, так как очень тяжело доказать факт врачебного вреда. И здесь комплекс причин: и врачебная круговая порука, и отсутствие непредвзятых экспертов, и то, что больницы не обеспечены медикаментами, и недостаточная квалификация врачей, поскольку вся последипломная подготовка у нас сейчас - формальность», — рассказал «Вестям» член комитета по здравоохранению ВР Олег Мусий.

Об этом говорят и другие эксперты: «Достаточно узнать, сколько стоит купить диплом врача, и вы поймете, сколько стоит здоровье украинцев. Это общедоступная опция в Украине, которая, как и диссертации, авторизируется за деньги.

Это самое очевидное объяснение тому, почему ошибок все больше. Украинцы за один год со своих карманов вкладывают в систему здравоохранения более 50 млрд грн неучтенными наличными, поэтому у докторов — все хорошо. И причина того, что количество ошибок растет и будет расти, — в их некомпетентности», — подчеркнул Дмитрий Шерембей, глава сети «Люди, живущие с ВИЧ/СПИДом».

И добавляет: «Все пациенты, ложась под скальпель, играют в лотерею. У нас нет описания стандартов услуг, нет протоколов операций, поэтому доказать ошибку невозможно», — говорит Шерембей. Об этом сообщает газета "Вести".