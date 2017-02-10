Кто получает самые большие пенсии

Пенсии более 20 тыс. грн получают судьи в отставке. Таких 2,2 тыс.

Большинство украинских пенсионеров получают пенсию меньше прожиточного минимума - 1,5 тыс. грн. Об этом рассказала Лидия Ткаченко, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований, пишет "Сегодня".

19 тыс. пенсионеров получают более 10 тыс. грн. Украинцам не назначают превышающую 10,7 тыс. грн пенсию. Ограничение не действует на госслужащих, в том числе и судей, и военных. Бывшие судьи имеют право на пенсии в 80% заработка.

Минимальная пенсия в Украине составляет 1,2 тыс. грн (45 долл.). Это самый низкий показатель в Европе. В Белоруссии она достигает 145 долл.

Социальные инспекторы будут стоить бюджету 50 млн грн. Они начнут работать с 2018 года. Ожидают, что больше всего нарушителей будет среди получателей субсидий и пенсий.