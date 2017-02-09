"ПриватБанк" по итогам 2016 года стал самым убыточным банком в истории Украины – СМИ

Согласно подсчетам издания Finclub, убытки "ПриватБанка" за год составили 135,31 млрд грн.

Убытки "ПриватБанка" в прошлом году составили 135,31 млрд грн, что является наибольшим показателем за всю историю банковской системы Украины. Об этом свидетельствует отчетность банков за 2016 год, которую проанализировало издание Finclub.

Убыток финучреждения составляет 80% от ущерба всех остальных нерентабельных банков. 31 украинский банк генерировал убытки в 169,29 млрд грн, подсчитало издание.

Показатели "ПриватБанка" вызваны формированием резервов в 2016 году в размере 144,45 млрд грн под кредитный портфель связанных лиц. В результате резервы под кредиты юридических лиц по итогам года достигли 147,49 млрд грн, физлиц – 13,51 млрд грн.

В тройку самых убыточных вошли также "Укрсоцбанк", выкупленный в прошлом году российской "Альфа-Групп" (минус 10,37 млрд грн по итогам года), и российский ВТБ (минус 6,32 млрд грн).

Согласно решению правительства Украины от 18 декабря 2016 года, крупнейший банк страны "ПриватБанк" полностью перешел в государственную собственность. Общий объем рефинансирования "ПриватБанка" со стороны НБУ составил 55 млрд грн.