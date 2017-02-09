Верхний банер

"ПриватБанк" по итогам 2016 года стал самым убыточным банком в истории Украины – СМИ

09.02.17 20:48Сколько просмотров этой статьи64Сколько комментариев этой статьи0

Согласно подсчетам издания Finclub, убытки "ПриватБанка" за год составили 135,31 млрд грн.

Убытки "ПриватБанка" в прошлом году составили 135,31 млрд грн, что является наибольшим показателем за всю историю банковской системы Украины. Об этом свидетельствует отчетность банков за 2016 год, которую проанализировало издание Finclub.

Убыток финучреждения составляет 80% от ущерба всех остальных нерентабельных банков. 31 украинский банк генерировал убытки в 169,29 млрд грн, подсчитало издание.

Показатели "ПриватБанка" вызваны формированием резервов в 2016 году в размере 144,45 млрд грн под кредитный портфель связанных лиц. В результате резервы под кредиты юридических лиц по итогам года достигли 147,49 млрд грн, физлиц – 13,51 млрд грн.

В тройку самых убыточных вошли также "Укрсоцбанк", выкупленный в прошлом году российской "Альфа-Групп" (минус 10,37 млрд грн по итогам года), и российский ВТБ (минус 6,32 млрд грн).

Согласно решению правительства Украины от 18 декабря 2016 года, крупнейший банк страны "ПриватБанк" полностью перешел в государственную собственность. Общий объем рефинансирования "ПриватБанка" со стороны НБУ составил 55 млрд грн.

Похожие новости

20.02.17 11:45Оперативная информация за выходные по Николаевской области

16.02.17 18:2812 экс-игроков "Металлиста" дисквалифицированы за договорные матчи

15.02.17 20:30Итоги реформ: на Украине катастрофически упал уровень раскрываемости преступлений

27.01.17 13:36Китайский Новый год Огненного Петуха 2017: когда наступает, традиции

20.08.15 10:13Новая декларация по плате за землю подается с 1 января 2016 года

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Суббота, 13.05.2017

Закругление верхнее-левое

22:00И вновь в яхт-клубе музыка звучит

20:51В Николаеве мать двоих детей чуть не лишили родительских прав

20:44Арестован координатор титушек 9 мая в Днепре

20:32Меркель - Макрону: Вместе с Францией сформируем европейский путь

20:27Николаевский областной краеведческий музей приглашает на ежегодную акцию «Ночь в музее»

20:11Сєнкевич врятував маленьку сову

19:55У Миколаїві троє парубків здійснили напад на дідуся аби відібрати гроші

19:49Николаевский порт отказывается признавать производственную травму умершего работника

19:34СМИ: Арестован организатор покушения на Черновол

19:21Нардеп Королевская продает угольный бизнес - СМИ

19:08В Украине впервые ввели дом в эксплуатацию онлайн

18:58Николаевский центр олимпийской подготовки нуждается в дополнительном финансировании

18:46Порошенко создал военную администрацию в Торецке

18:33Праздник Мацури в Николаевском зоопарке

18:27Пожежа у Миколаївській психіатричній лікарні

18:11Работники «Николаевводоканала» платят штрафы из своего кармана

17:57Сенкевич признался, что он не может дать ответ относительно бродячих собак

17:44Миколаївці зібралися на «Козацький Грай»

17:36ЕС выделил Украине €10 млн на реформу госсектора

17:25Склеенные купюры: в Украине появился новый вид мошенничества

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

30.04.17 07:362760

Кличко проиграл Джошуа. Видео

30.04.17 08:001410

Сегодня верующие отмечают православный женский день — праздник святых жен-мироносиц

30.04.17 08:141090

Актер Орландо Блум сломал нос Нуми Рапас

30.04.17 08:341520

Украина будет получать солнечную энергию из Чернобыльской зоны

Самые читаемые

09.05.17 20:469010

9 Мая «Миколаїв-єдина родина» угощала николаевцев военно-полевой кухней и хорошим настроением

08.05.17 19:156590

Победа на страницах нашей памяти. Владислав Чайка поздравил ветеранов с праздником

04.05.17 20:354890

В Николаеве возле «Велмарта» аттракционы держатся на деревяшках: в горсовете пообещали «разобраться» до завтра

08.05.17 08:253840

С праздником вас, ветераны! С праздником Победы всех нас, дорогие друзья!

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама

Яндекс.Метрика