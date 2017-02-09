К выходным дням в Николаеве потеплеет, - синоптики

Сегодня погода порадовала нас прекращением ненастья. Однако испытания морозами и холодным ветром продолжаются. Но уже в течение дня ветер ослабеет.

Об этом сообщает Николаевский гидрометцентр.

В связи с влиянием антициклона 10 февраля осадков по Николаевской области не ожидается, безоблачное небо ночью будет способствовать выхолаживанию воздуха до 13-18˚ мороза, а днем благодаря яркому солнцу температура повысится до 2-7˚ мороза. Направление ветра останется северо-восточным, 5-10 м/с. На дорогах области сохраняется гололедица.

В выходные дни ожидается ослабление морозов до 3-5˚, без существенных осадков.

Толщина льда на реке Южный Буг в районе Варваровского моста на морском гидрометеорологическом посту 23 см.