Сын члена НКВД ушел добровольцем на Донбасс

09.02.17 19:08Сколько просмотров этой статьи25Сколько комментариев этой статьи0

Александр Корогод с позывным "Мантула", отец которого служил в НКВД, в свои 63 года ушел добровольцем в АТО.

Пошел воевать, потому что стыдно за земляков. Мой отец служил в НКВД в 1945 году. Воевал на Львовщине против УПА. Его заставили это сделать. Он был ослеплен советской системой, – рассказывает "Мантула".

"Я воюю против внуков тех, кто убивал на Западе Украины патриотов нашего государства. Тех, кто отдавал преступные приказы папе", – говорит Александр.

Он добавил, что позывной "Мантула" на старославянском означает "работать", "менять". Выбрал его, потому что хотел перемен.

Отметим, что Александр Корогод родился в Днепре и очень любит Украину. Хотя в молодости служил в рядах советской армии. Предлагали стать комсомольцем, потом коммунистом, но отказался.

События 2014 окончательно изменили мужчину. С началом войны помогал волонтерам, собирал одежду для солдат, продукты. В 2015 году стал активным участником блокады Крыма. Осенью прошлого года вступил в добровольческий батальон и поехал на передовую.

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Никому из родных не говорил, что еду в Марьинку. Когда они узнали об этом, то в один голос заявили, что помешался, сошел с ума и тому подобное. Друзья, знакомые тоже удивлялись, что в таком возрасте полез под пули. Но по-другому и быть не может. Тысячи "ссыкунов" в возрасте от 20 до 50 лет считают, что это не их бой. Прячутся за границей, у жены под юбкой. Я не хочу быть похожим на них, – отметил "Мантула".

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