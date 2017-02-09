В Николаеве начали выдавать международные водительские удостоверения

09.02.17 18:19Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

С 9 февраля в территориальных сервисных центрах МВД можно получить международное водительское удостоверение.

«Международное водительское удостоверение - это новая услуга сервисных центров МВД, которая никогда ранее не была доступна в МРЭО.

Получить международное водительское удостоверение можно только при наличии национального водительского удостоверения, при этом национальное удостоверение не изымается.

По международным нормам, оно выглядит как небольшая картонная книжечка. Благодаря ему расширяется перечень стран, где граждане смогут пользоваться транспортными средствами, а также оно имеет большое значение для граждан, которые длительное время находятся за рубежом» - объясняет руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Такое удостоверение значимо для граждан Украины, которые работают за рубежом или временно проживают за пределами Украины, а также которые собираются путешествовать автотранспортом. Благодаря ему расширяется перечень стран, где граждане смогут пользоваться транспортными средствами.

Получение международного водительского удостоверения позволит управлять транспортными средствами на территории стран, присоединившихся к Женевской Конвенции о дорожном движении 1949 года - это значительно расширяет географию.

Национальным удостоверением водителя можно было пользоваться только на территории стран, присоединившихся к Венской конвенции о дорожном движении 1968 года.

Международное водительское удостоверение выдается на месте, без сдачи экзаменов на основании национального водительского удостоверения сроком действия на 3 года. Стоимость услуги составит - 34 грн 16 коп.

Для получения международного водительского удостоверения необходимо обратиться в удобный по месту расположения территориальный сервисный центр МВД независимо от места регистрации и предоставить следующие документы:

- предъявить администратору на месте оригинал национального водительского удостоверения;

- паспорт гражданина Украины;

- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

- фотографию размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге.

Подробнее с предоставлением услуги можно ознакомиться на сайте hsc.gov.ua, там же найти и адреса всех сервисных центров МВД.

Для быстрого информирования и консультации граждан в сервисных центрах МВД функционирует фейсбук-страница Главного сервисного центра МВД и телефон для справок:

(044) 290-19-88.

Пресс-служба Главного сервисного центра МВД Украины

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