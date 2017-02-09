Сенкевич хочет купить "Гипроград"

Со слов Гавриша, он хочет разместить там хотя бы часть своего структурного подразделения, сообщает "Новости N".

Начальник управления коммунальной собственности николаевского горисполкома Юрий Гавриш пришел на бюджетную комиссию с предложением: купить часть здания в центре Николаева стоимостью минимум 6,5 млн. грн.

Об этом стало известно в среду, 8 февраля, на заседании постоянной бюджетной комиссии Николаевского городского совета по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития.

Понятно, что идея исходит не от самого Гавриша — кто он такой, чтобы решать что покупать? Ему лишь поручено озвучить данное предложение депутатам. А главной фигурой здесь, конечно же, является мэр Александр Сенкевич.

Перед началом комиссии заместитель городского головы Андрей Дадиверин попросил внести в повестку дня вопрос о внесении изменений в программу социально-экономического развития города. В программу предлагается добавить приобретение в 2017 году нежилых помещений.

Начальник управления по использованию и развитию коммунальной собственности Юрий Гавриш объяснил, что здание, часть помещений которого хотят купить, расположено по ул. Лягина, 4/9. Судя по всему, речь идет о здании бывшего «Гипрограда».

Предлагается купить часть первого этажа, практически весь второй, часть третьего и половина четвертого этажей, общей площадью 1700 кв.м. Ранее здание находилось в залоге банка «Аваль» и теперь выставляется на продажу государственным предприятием СЕТАМ.

На сегодняшний день у нас есть возможность поучаствовать в торгах. Мы раньше этого не делали, у нас нет практики, но цена очень привлекательная, - сказал Гавриш.

К убеждению депутатов поддержать идею приобретения части здания подключился и начальник управления капитального строительства Егор Бердаков.

На всех этажах дорогой фешенебельный евроремонт. За годы он никак не убился: в коридорах плитка, обои под покраску, то есть гораздо выше уровень ремонта чем в здании горисполкома, - рассказал Бердаков.

Депутатов данная идея особо не впечатлила: сумма 6,5 млн. грн. является стартовой, а значит может вырасти и до 20 млн. грн. Кроме того, члены комиссии увидели сходства ситуации с приобретением здания ночного клуба «Девятка» под ЦНАП, которая вылилась в общегородской скандал.

Сергей Карцев сказал, что он предупреждал мэра, о том, что при расширении штата, нужно задумываться о месте их размещения.

Вопрос приобретения недвижимости за счет бюджетных средств рассматриваться не может. Вы не дали анализ, не дали предложения по заполнению помещений, которые находятся в коммунальной собственности. Проще всего вытащить деньги налогоплательщиков и заплатить. Вы менеджеры, которых нанял горсовет, поэтому извольте отрабатывать свой хлеб, - заявил Карцев.

Зинаида Танасевич увидела в идеи приобретения части здания определенный коммерческий ход, который решил сделать Гавриш. Так как в здании сейчас размещается компьютерная академия ШАГ, то логично, что приобретенные за бюджетные деньги кабинеты будут сдаваться Гавришем в аренду академии, но скорее всего, что деньги все же будут идти начальнику в карман.

Члены комиссии поручили Гавришу подготовить к следующему заседанию подробную информацию о целесообразности приобретения именно этого здания, после чего вопрос нужно будет рассматривать во фракциях.