В Раде предложили увеличить выплаты при рождении ребенка

09.02.17 16:00Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Народные депутаты группы «Партия «Відродження» внесли в Верховную Раду законопроект, которым предлагается увеличить помощь при рождении ребенка, а также ряд льгот для семей с детьми.

Соответствующий законопроект № 6063 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения надлежащего уровня социальной защиты семей с детьми и установления справедливых социальных гарантий детям» опубликован на сайте Верховной Рады.

В документе предлагается повысить выплаты при рождении первого ребенка до 50 прожиточных минимумов (67 750 грн), второй — 70 прожиточных минимумов (94 850 грн) и 100 прожиточных минимумов (135 500 грн) в случае рождения третьего или каждого последующего ребенка. Кроме того, вернуть отмененные в 2014 году выплаты по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет и предусмотреть их на уровне не менее 50% прожиточного минимума на месяц (от 678 гривен).

В целом, как отметил во время презентации законопроекта в Верховной Раде первый заместитель председателя партии «Відродження» Владимир Пилипенко, документ является комплексным и вносит изменения в 19 норм 7 законодательных актов, его цель — провести масштабную реформу соцвыплат и стимулировать увеличение рождаемости.

«Со времен обретения Независимости в Украине, за последние 26 лет, уже были три волны падения рождаемости. К сожалению, из-за войны, кризиса и правительственного курса на сокращение социальных выплат и, как следствие, падения доходов населения, тысячи украинцев вновь отказываются от того, чтобы заводить детей. Сегодня нужно на государственном уровне создать стимулы для повышения рождаемости и усиления социальной защиты украинских семей. Мы предлагаем не изобретать велосипед и вернуть те стандарты, которые действовали еще 3−5 лет назад. Предложенные нами инициативы могут сработать очень быстро и улучшить демографическую ситуацию в течение 2−3 лет с момента принятия», — сказал во время брифинга в Владимир Пилипенко.

И добавил, что затраты государства на реализацию указанного законопроекта составят менее 2% от Бюджета на 2017 год, однако группа рассматривает данную инициативу «как инвестицию в будущее».

В свою очередь соавтор законопроекта, народный депутат Василий Гуляев заявил, что группа рассчитывает на поддержку документа Верховной Радой.

«В законопроекте также предлагается вернуть норму о бесплатном питании учеников младших классов, бесплатное питание для льготных категорий учащихся ПТУ, восстановить нормы, которые позволяли детям из многодетных семей получать бесплатное образование в ВУЗах государственной и коммунальной собственности. Мы призываем коллег по парламенту поддержать наш законопроект, который будет гарантировать украинцам поддержку и создаст условия для воспитания детей», — отметил во время брифинга соавтор законопроекта Василий Гуляев.

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