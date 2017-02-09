На Николаевском "Океане" проводять следственные действия - полиция

Робота ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» 9 лютого заблокована у зв’язку з проведенням слідчих дій у кримінальному провадженні щодо незаконного відчуження майна, на яке накладено арешт.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.

«На суднобудівному заводі «Океан» в Миколаєві проводяться слідчі дії в рамках кримінального провадження за ознаками ч.1 ст.382 КК України «Невиконання судового рішення», - розповіли у поліції.

Там також зазначили, що до поліції надійшло повідомлення про те, що з території заводу невідомі вивозять транспортні засоби та механізми. Нібито чиняться незаконні дії відносно майна, на яке судом було накладено арешт із забороною розпоряджатись, відчужувати та користуватись ним будь-яким чином.

Зокрема, була спроба вивезти металеві конструкції на двох вантажівках з причепами “Volvo” та “Renault”, які також підпадають під дію санкції. Транспортні засоби разом із вантажем вилучені.

Як стало відомо кореспонденту Укрінформу з неофіційних джерел, 9 лютого на завод приїхало відразу кілька бригад слідчих. Прохідні підприємства заблоковані, виїзд будь-якого транспорту заборонений. Правоохоронці виявили велику кількість обладнання і металу, приготованого до вивезення за межі підприємства.

Як стверджують працівники, завод цілеспрямовано винищується, його просто розкрадають. Цінне обладнання і метал вивозять з території і здають на металобрухт або вивозять у невідомому напрямку. І це попри те, що наразі завод заборгував своїм працівникам близько 19 млн грн заробітної плати.

ПАТ «Суднобудівний завод «Океан» - наймолодше суднобудівне підприємство Миколаєва. На ньому свого часу будували танкери-хімовози, нафторудовози, контейнеровози, балкери, буксири-постачальники льодового класу, супертраулери, багатоцільові вантажні судна та багато інших.

Наразі він належить норвежсько-російській компанії Вадан Ярдс Груп АС.