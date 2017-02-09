Оперативна інформація про стан проїзду автошляхами Миколаївскької області

Станом на 9 лютого 2017 р. рух автомобільними дорогами загального користування Миколаївської області забезпечено. Роботи з посипання та розчищення снігозаносимих ділянок тривають на всіх дорогах для забезпечення руху транспорту. Особлива увага приділяється ділянкам доріг державного значення.

Протягом доби 8 лютого, в режимі безперервної роботи, наслідки негоди на автодорогах області ліквідовували 111 робітників та 60 одиниць спецтехніки (автогрейдери, плужні та піскорозкидачі), для обробки покриття автодоріг використано 43 т технічної солі та 467,6 т піщано-сольової суміші.

Роботу дорожніх служб ускладнювали погодні умови – температура повітря постійно знижувалась, що впливало на продуктивність спецтехніки; та потужні пориви вітру, під дією яких утворювалися снігові перемети на автошляхах.

Працівники Служби автомобільних доріг контролювали стан дорожнього покриття і роботу дорожників за всіма напрямками. Попри неодноразові попередження про погіршення погодних умов і їх вплив на стан дорожнього покриття, деякі водії знехтували обов’язковими правилами поведінки на слизькій дорозі, що в свою чергу призвело до тяжких наслідків.

За прогнозами синоптиків погодні умови поки що залишаються незмінними:

9 лютого опадів не передбачається, температура повітря вдень 5-10º морозу, вночі 9-14º морозу.

10 лютого можливі опади у вигляді снігу, температура повітря вдень 7-14º морозу, вночі 9-14º морозу.

На дорогах ожеледиця, сніговий накат.

Служба автомобільних доріг у Миколаївській області зауважує, що ситуація на автошляхах області все ще залишається напруженою, але контрольованою. Тому рекомендуємо утриматися від поїздок на власному автотранспорті без нагальної потреби для уникнення загрози виникнення ДТП, збереження власного здоров’я й автомобіля, та більш ефективної роботи спеціальної техніки.

Звертаємо увагу водіїв на правила поведінки на дорогах в складних умовах:

Уважно слідкуйте за технічним станом Вашого автомобіля; перед виїздом перевіряйте глибину протектора на зимовій гумі, кількість пального та мастила, зарядку акумулятора;

На засніженому або вкритому ожеледицею покритті управляйте автомобілем плавно, зменшуйте швидкість руху, гальмуйте двигуном, уникайте різких маневрів;

З підвищеною увагою слідкуйте за іншими учасниками руху, їх сигналами і переміщенням;

Увімкніть габаритні вогні;

Збільшуйте дистанцію;

Правильно паркуйтеся, щоб не заважати руху спецтехніки та інших транспортних засобів;

Користуйтеся ланцюгами проти ковзання.

І пам’ятайте – лише злагоджена співпраця дорожніх служб та водіїв, порозуміння та виконання порад є запорукою створення безпечних умов та безперебійного руху дорогами області!