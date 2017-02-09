Ефремова освободили из "камеры" - пока на период слушаний

Экс-главе "Партии регионов" впервые разрешили находиться в зале суда не за решеткой.

Александру Ефремову впервые разрешили находиться в зале суда не за решеткой. Суд Старобельска (Луганская область), где рассматривают дело, удовлетворил ходатайство защиты бывшего главы "Партии регионов".

Об этом 9 февраля сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на адвоката Андрея Смирнова.

Теперь Ефремов будет находиться в суде рядом со своими защитниками. Смирнов отметил, что в Украине это прецедент, а вот для Европы – обычное дело.

Ранее суд продлил Александру Ефремову арест до 17 марта. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА, пособничестве в захвате Управления СБУ в Луганской области; посягательстве на территориальную целостность, содействии созданию террористической организации, а также в государственной измене.

Александра Ефремова задержали 14 февраля 2015 года. Ему выдвинули обвинение в злоупотреблении властью или служебным положением. Он вышел под залог в 3,6 миллиона гривен, который внес за него экс-вице-премьер-министр Борис Колесников.

В том же году против Ефремова выдвинули еще одно обвинение - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В марте 2016 года ГПУ закрыла это уголовное дело.

Второй раз Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Борисполя. На руках у него был билет в Вену. Арест Ефремова состоялся благодаря показаниям экс-народного депутата Владимира Ландика.

1 августа суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Ефремову меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. С тех пор суд постоянно продлевал срок ареста.