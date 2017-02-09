Украинцы взяли "теплых кредитов" на 2,7 млрд

Всего выдано 163 тысячи кредитов на утепление домов.

Кабмин продлевает на 2017 год программу кредитования на частичную компенсацию утепления домов, или так называемые "теплые кредиты". В этом году на кредиты выделили 400 млн грн.

Всего же с начала действия программы (с октября 2014-го) выдано 163 тыс кредитов на общую сумму 2,7 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Минрегразвития, строительства и ЖКХ.

Средняя экономия тепловой энергии от внедрения энергоэффективных мероприятий по программе, которые были в производстве ОСМД и ЖСК, составила:

при термомодернизации стен - 24%; при устройстве индивидуальных тепловых пунктов - 10%; при установке энергоэффективных стеклопрозрачных конструкций в местах общего пользования - 14%; Также зафиксировали существенную экономию электроэнергии на освещение мест общего пользования (71%).

"Сегодня 95% ОСМД/ЖСК готовы принять участие в программе повторно. Ведь 81% опрошенных отметили повышение комфортности собственных помещений. Что касается частных домохозяйств, то каждая семья, принявшая участие в программе, благодаря установке окон, замене устаревших газовых котлов, утеплению стен в одноквартирных домах уменьшила потребление газа от 16 до 43%, а после замены окон, радиаторов в квартирах многоквартирных домов - сэкономила до 24% тепла", - заявил отметил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Также в Кабмине пообещали, что в 2017 году усовершенствуют процедуру предоставления кредитов, ужесточат контроль за внедрением энергоэффективных мер и использованием средств, а также запустят систему мониторинга эффективности выполнения программы.

Также Зубко добавил, что программа "теплых кредитов" реализуется в контексте создания Фонда энергоэффективности, который будет оказывать людям технические рекомендации под финансовые пакеты.