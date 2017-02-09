Украинцы взяли "теплых кредитов" на 2,7 млрд

09.02.17 13:40Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Всего выдано 163 тысячи кредитов на утепление домов.

Кабмин продлевает на 2017 год программу кредитования на частичную компенсацию утепления домов, или так называемые "теплые кредиты". В этом году на кредиты выделили 400 млн грн.

Всего же с начала действия программы (с октября 2014-го) выдано 163 тыс кредитов на общую сумму 2,7 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Минрегразвития, строительства и ЖКХ.

Средняя экономия тепловой энергии от внедрения энергоэффективных мероприятий по программе, которые были в производстве ОСМД и ЖСК, составила:

при термомодернизации стен - 24%;
при устройстве индивидуальных тепловых пунктов - 10%;
при установке энергоэффективных стеклопрозрачных конструкций в местах общего пользования - 14%;
Также зафиксировали существенную экономию электроэнергии на освещение мест общего пользования (71%).

"Сегодня 95% ОСМД/ЖСК готовы принять участие в программе повторно. Ведь 81% опрошенных отметили повышение комфортности собственных помещений. Что касается частных домохозяйств, то каждая семья, принявшая участие в программе, благодаря установке окон, замене устаревших газовых котлов, утеплению стен в одноквартирных домах уменьшила потребление газа от 16 до 43%, а после замены окон, радиаторов в квартирах многоквартирных домов - сэкономила до 24% тепла", - заявил отметил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Также в Кабмине пообещали, что в 2017 году усовершенствуют процедуру предоставления кредитов, ужесточат контроль за внедрением энергоэффективных мер и использованием средств, а также запустят систему мониторинга эффективности выполнения программы.

Также Зубко добавил, что программа "теплых кредитов" реализуется в контексте создания Фонда энергоэффективности, который будет оказывать людям технические рекомендации под финансовые пакеты.

Похожие новости

08.02.17 12:40У жены кандидата в главные копы нашли семь квартир

03.02.17 18:30Главу департамента НБУ задержали на взятке $25 тысяч

24.09.14 15:33Банкиры пообещали руководству государства продавать доллары не дороже 12,95 гривни

14.10.13 11:48Национальный банк оптимизировал нормы обязательной продажи поступлений в иностранной валюте

21.10.08 09:21Нацбанк уверяет, что ситуация в Николаевской области стабильна

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Четверг, 09.02.2017

Закругление верхнее-левое

19:30Глава Минюста Румынии подал в отставку после неудачной законодательной инициативы

19:21В МБК «Николаев» вернулся центровой Артем Чемякин

19:08Сын члена НКВД ушел добровольцем на Донбасс

19:00Тимошенко: Я не ждала встречи с Трампом у туалета

18:52Николаевский теннисист Александр Журов - полуфиналист турнира в Киеве

18:44В Мексике на корриде быки напали на зрителей (ВИДЕО)

18:19В Николаеве начали выдавать международные водительские удостоверения

18:07Марадона стал сотрудником ФИФА

18:00На Украине депутаты облсовета подрались из-за русского языка (видео)

17:49Марченко уступил на двух тайбрейках на турнире в Монпелье

17:29Сенкевич хочет купить "Гипроград"

17:10Николаевская полиция несколько раз задерживает один и тот же груз

16:55Нардепы Мельничук и Лещенко подрались в Раде

16:49Легендарный советский вратарь Виктор Чанов умер после избиения под Киевом

16:36Ученые доказали, что кофе наносит вред мочеполовой системе женщин‍

16:29Эйфелеву башню обнесут прозрачной стеной

16:18Великий пост 2017: когда начинается, питание, традиции

16:13Порошенко пригласил греков строить дороги в Украине

16:00В Раде предложили увеличить выплаты при рождении ребенка

15:55На Николаевском "Океане" проводять следственные действия - полиция

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

26.01.17 19:252070

Скандал в РФ: выясняют, кто слил американцам данные о кибератаках

26.01.17 19:401920

В Николаеве появился мошенник, который «спасает» дочерей от разных бед за 2 тыс.долларов.

26.01.17 19:502120

Новый тариф для Николаевводоканала составит почти 15 грн. за кубометр воды

26.01.17 20:051680

В Киевской области задержали банду вымогателей

Самые читаемые

29.01.17 19:256790

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:006110

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:505960

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:284100

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама