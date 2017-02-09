Курс валют на 9 февраля: доллар ниже 27

НБУ укрепил гривну до 26,91 гривен за доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 февраля 2017 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 26,91 гривен за доллар. Официальные курсы валют на 9.02.2017:

2691,2499 гривны за 100 долларов (-11,9395); 2870,2180 гривны за 100 евро (-15,4367); 4,5221 гривны за 10 рублей (-0,0446).

Наличные курсы валют

Курс доллара в банках опустился на восемь копеек, а курс евро - на 11. На наличном же рынке доллар поднялся в покупке и продаже. Евро упало и в покупке, и в продаже.

В обменных пунктах доллар скачет в продаже и покупке:

На черном рынке доллар также упал - продают за 27,43-27,55 грн, а покупают по 27,45-27,46 в отличие от вчерашних 27,53-27,65. За евро в покупке просят 29,25, как и вчера. Доллар на черном рынке сегодня, 09.02.2017 (finance.i.ua)

В свою очередь торги на межбанковском валютном рынке 8 февраля закрылись с незначительным понижением курса доллара до 26,92-26,88 грн.

Курс евро на межбанке остался прежним: покупка - 28,76 грн, а продажа - 28,72 грн.

Курс российского рубля незначительно вырос - до 0,454-0,453 грн.