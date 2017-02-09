Падение с велосипеда излечило пенсионера от рака легких

09.02.17 11:52Сколько просмотров этой статьи40Сколько комментариев этой статьи0

Кен Феликс из города Эри штата Пенсильвания 40 лет проработал ветеринаром. Имеет двух детей и пятерых внучат. Всегда вел здоровый образ жизни, любил прогулки на велосипеде. Но в мае прошлого года он случайно упал с него во время движения. Последствия оказались весьма тяжелыми. Он сломал восьмое ребро в 12 местах, получил сильный ушиб грудной клетки, сильно травмировал плечо.

Когда он обратился в больницу, доктора при обследовании обнаружили у Кена рак легких в третьей степени. Ему срочно назначили операцию по удалению опухоли.

Мужчина и его семья были шокированы новостью. Ведь он совсем не курил, баловался «дымком» лишь в раннем юношестве, не находился во вредной среде. Никогда не чувствовал никаких симптомов опасной болезни.

-К сожалению, излечимые формы рака можно обнаружить лишь по случайности, - отметил онколог клиники Кливланда Натан Пеннел. – В то время, когда пациент начинает ощущать боль и теряет вес, оказывается, что болезнь зашла слишком далеко…

Таким образом, можно утверждать, что велосипедная «авария» спасла Кену Феликсу жизнь. Он признается, что ездил на велосипеде много лет на расстояния в десятки миль и не разу не падал, а тут такой случай. «Не иначе Господь Бог вмешался и допустил падение для моего же блага», - считает пенсионер.

После операции и процедуры реабилитации новые медицинские исследования показали значительные улучшения здоровья Кена. Рак отступил, а вместе с тем успешно прошло лечение и его травм после падения с велосипеда. Врачи отмечают невероятно быстрое заживление всех послеоперационных ран.

Сейчас Кен Феликс полностью выздоровел и вновь сел за руль своего любимого велосипеда. Как и раньше наматывает ежедневно десятки миль. Он считает себя очень удачливым и надеется прожить долго и счастливо.

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