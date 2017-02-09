5-летний гений, возможно, настоящий телепат

5-летний Рамзес Сангвино, возможно, развил способность “читать” цифры, о которых думает его мама.

Ребенку, который является гением с аутизмом, удалось, несмотря на ранний возраст выучить несколько языков и может решать сложные алгебраические уравнения. Кроме того, его умственные способности настолько высоки, что, по мнению некоторых, есть признаки того, что у ребенка развились настоящие телепатические способности.

Наиболее впечатляющей является способность Сангвино определить, какие именно числа его мать тайно записала. В некоторых случаях удавалось угадать именно ровно 38 чисел без единой ошибки.

“Мы действительно имеем очень сильную связь, у которой, может быть, есть что-то общее с его способностями, но это действительно выходит за рамки всего, что я могла бы себе представить, я просто не могу объяснить этот феномен” прокомментировал мать Сангвино.