26.01.17 13:292170
5-летний гений, возможно, настоящий телепат
|09.02.17 11:33
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5-летний Рамзес Сангвино, возможно, развил способность “читать” цифры, о которых думает его мама.
5-летний Рамзес Сангвино, возможно, развил способность “читать” цифры, о которых думает его мама.
Ребенку, который является гением с аутизмом, удалось, несмотря на ранний возраст выучить несколько языков и может решать сложные алгебраические уравнения. Кроме того, его умственные способности настолько высоки, что, по мнению некоторых, есть признаки того, что у ребенка развились настоящие телепатические способности.
Наиболее впечатляющей является способность Сангвино определить, какие именно числа его мать тайно записала. В некоторых случаях удавалось угадать именно ровно 38 чисел без единой ошибки.
“Мы действительно имеем очень сильную связь, у которой, может быть, есть что-то общее с его способностями, но это действительно выходит за рамки всего, что я могла бы себе представить, я просто не могу объяснить этот феномен” прокомментировал мать Сангвино.