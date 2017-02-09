В Николаеве отменено разрешение на строительство магазина на остановке «Соборная»

Управление Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области отменило все разрешительные документы по строительству магазина фирмы «Стив» на проспекте Центральном в районе остановки «Соборная».

В пресс-службе ГАСИ Украины сообщили, что в управление поступило письмо от администрации Центрального района с просьбой провести проверку на объекте «Реконструкция нежилых помещений под магазин с навесом по адресу: проспект Центральный, 75/12». Учитывая отсутствие на строительстве представителей заказчика, фирмы «Стив», управление пока лишено возможности провести проверку.

В то же время, выяснилось, что проектная документация на данный объект не разрабатывалась и заказчику строительства не передавалась. Кроме того, застройщик в декларациях указал недостоверные данные относительно площади застройки.

На основании этого объект признан самовольным. Управление ГАСИ в Николаевской области обратилось в полицию и прокуратуру с просьбой принять меры относительно незаконного строительства и самовольного занятия земельного участка, оказать содействие проведению проверки.

Отметим, что фирма «Стив», имея разрешение на размещение киоска размером 4 квадратных метра, выстроила капитальный магазин на 21 квадратный метр, практически перегородив пешеходам тротуар.