Сегодня в Николаеве будет солнечно

09.02.17 09:46Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

9 февраля днем ветер ослабеет, будет солнечная сухая, морозная погода. Температура ночью ожидается 13-18 мороза, а днем температура повысится до 3-8 мороза.

За прошедшие сутки территорию Николаевской области охватила стихия. Погода на севере области и южной части резко отличалась. Об этом сообщает Николаевский гидрометцентр.

На севере области выпал сильный снег, метель, на дорогах снежный накат. Образовался снежный покров до 12 см.

В южной части области преобладал ледяной дождь, гололед, снежная крупа, на дорогах гололедица. При этом дул сильный северо-восточный ветер, на юге и востоке области скорость ветра достигала 17-18 м/с.

К сожалению, информацией о достоверных метеоданных в Николаеве мы не обладаем, так как до сих пор метеостанция обесточена, работа парализована.

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Четверг, 09.02.2017

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