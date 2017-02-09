Сегодня в Николаеве будет солнечно

9 февраля днем ветер ослабеет, будет солнечная сухая, морозная погода. Температура ночью ожидается 13-18 мороза, а днем температура повысится до 3-8 мороза.

За прошедшие сутки территорию Николаевской области охватила стихия. Погода на севере области и южной части резко отличалась. Об этом сообщает Николаевский гидрометцентр.

На севере области выпал сильный снег, метель, на дорогах снежный накат. Образовался снежный покров до 12 см.

В южной части области преобладал ледяной дождь, гололед, снежная крупа, на дорогах гололедица. При этом дул сильный северо-восточный ветер, на юге и востоке области скорость ветра достигала 17-18 м/с.

К сожалению, информацией о достоверных метеоданных в Николаеве мы не обладаем, так как до сих пор метеостанция обесточена, работа парализована.