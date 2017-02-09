Одна из стран ЕС улучшила условия трудоустройства для украинцев

Чехия удвоила квоты на трудоустройство украинцев. Отныне в стране смогут принимать на работу почти по восемь тысяч наших граждан ежегодно.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на министерство иностранных дел Чехии.

Сейчас уровень безработицы в Чехия – самый низкий в Евросоюзе. В то же время, из-за роста экономики компании нуждаются во все большем количестве рабочих рук. Поэтому предприниматели обратились за помощью к правительству и попросили упростить прием на работу иностранцев, прежде всего украинцев.

Отметим, что ранее республика могла принять на работу вдвое меньше работников из Украины – только до четырех тысяч человек.