И. о. директора Николаевского аэропорта назначен Михаил Галайко

Исполняющим обязанности директора КП «Международный аэропорт «Николаев» назначен Михаил Галайко. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил на брифинге председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

«До этого времени любой человек, который возглавлял аэропорт, не имел отношения к этой отрасли. Человек, который согласился нам помочь, является профессионалом, он развивал львовский аэропорт. И его на этом знают, как хорошего специалиста», - сказал губернатор.

Алексей Савченко также сообщил, что предыдущий директор николаевского аэропорта Андрей Семенов был уволен 6 февраля. По словам председателя облгосадминистрации, при этом руководителе «предприятие, как и раньше, уничтожалось», в связи с чем есть работа для правоохранительных органов.

Отметим, что с 2012 года в николаевском аэропорту сменилось семь директоров. Тем временем долги предприятия выросли до 30 миллионов гривен, в том числе 6 миллионов гривен - по зарплате.