Украина опережает всю Европу по продаже электрокаров — эксперт

09.02.17 08:10Сколько просмотров этой статьи56Сколько комментариев этой статьи0

Украинские власти и автоимпортеры продумывают все необходимые шаги, для того чтобы популяризовать электрокары в стране. Помимо снижения стоимости электромобилей продумывают создание специальной инфраструктуры для них, то есть зарядных станций, СТО и т. п.

Насколько этот вид транспорта популярен в Украине, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель гендиректора медиахолдинга «Автоцентр» Виталий Новак. «Очень популярны, растет сейчас этот сегмент.

Мы сейчас по росту темпа продаж электромобилей легко опережаем почти всю Европу. Ну, дело в том, что до этого у нас их было мало, сейчас стало немного больше.

Но я не могу найти точной статистики по продаже электромобилей, поскольку у нас, как правило, эти электромобили, гибриды считают вместе, но последние данные, которые были опубликованы МВД, это по-моему 1709 чистых электромобилей, которые были проданы в 2016 году.

В принципе, для нашего рынка, для 64 000 новых машин и примерно такого же количества “б/ушных”, это очень большая цифра, действительно большой процент.

Из этой 1700, по моему, они называют, что 1000 новых и 700 б/ушных, хотя я очень сильно сомневаюсь в наличии 1000 новых автомобилей. Это нереальная цифра», — отметил Новак.

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Четверг, 09.02.2017

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