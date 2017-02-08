В Николаеве появится «Департамент городского головы Николаевского городского совета»

08.02.17 18:56Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

В структуре исполнительных органов Николаевского городского совета появится «Департамент городского головы Николаевского городского совета», который будет заниматься формированием положительного имиджа власти и Николаеве.

Как пишет издание "Никвести", об этом идет речь в проекте решения об утверждении положения данного Департамента, который будет вынесен на рассмотрение XV-й сессии Николаевского городского совета.

Согласно документу, опубликованному на сайте горсовета, основными задачами нового департамента станет координация между исполнительными органами, чиновниками мэрии, предприятиями и учреждениями, как коммунальными, так и другой формы собственности.

Указывается, что департамент будет заниматься анализом социально-экономической ситуации, общественно-политических процессов в городе, а также «рассмотрением вопросов, связанных с реализацией внутренней политики, подготовкой информационно-аналитических материалов и предоставления соответствующих предложений городскому голове».

Кроме того, одной из задач департамента станет осуществление оценки возможных последствий принятых социальных, экономических и политических решений.

Под свой контроль департамент также возьмет:

  • освещение деятельности Николаевского городского головы, исполнительных органов Николаевского городского совета;

  • формирование и продвижение позитивного имиджа города Николаева среди других городов Украины, городского совета и его исполнительных органов, городского головы;

  • обеспечение открытости и прозрачности работы мэра, исполнительных органов Николаевского городского совета, систематическое и оперативное информирование населения города Николаева о жизнедеятельности города Николаева;

  • осуществление эффективного взаимодействия с общественными объединениями, политическими партиями, религиозными организациями, органами самоорганизации населения, представителями общественного актива города, содействие исполнительным органам Николаевского городского совета в этом направлении деятельности;

  • изучение общественного мнения населения по актуальным вопросам общественной жизни;

  • установление и развитие сотрудничества между городом Николаевом и международными организациями, муниципалитетами городов из стран ближнего и дальнего зарубежья, дипломатическими представительствами иностранных государств в Украине и дипломатическими представительствами Украины за рубежом.

Что касается структуры департамента, то штатную численность и положения о структурных подразделениях утверждает городской голова.

В документе не указывается, какое максимальное количество сотрудников там будет работать. Возглавлять эту структурную единицу будет директор департамента экономического развития Николаевского городского совета. В его подчинении может быть один или несколько заместителей.

Среди основных задача руководства департамента – планирование работы, внесение предложений по формированию планов работы исполнительного комитета Николаевского городского совета, а также принятие мер к совершенствованию организации и повышению эффективности работы департамента.

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Среда, 08.02.2017

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