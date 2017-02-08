Обращение к жителям Центрального района

08.02.17 14:17Сколько просмотров этой статьи49Сколько комментариев этой статьи0

Администрация Центрального района Николаевского городского совета сообщает, что в связи с резким ухудшением погодных условий на улицы города вновь вышла спецтехника.

С привлечением тракторов малой механизации КП «ЭЛУ автодорог» осуществляется посыпка тротуарной части центральных улиц города.

Администрация района в очередной раз напоминает всем предпринимателям и жителям города, что несвоевременная уборка снега и льда с тротуаров, пешеходных дорожек, мест парковки автомобилей, кровель, придомовых территорий, территорий предприятий и организаций, в том числе прилегающих к ним территорий; несвоевременная посыпка их песком, сброс снега на проезжую часть улиц - нарушение правил благоустройства города, которое влечет за собой административную ответственность.

Также, в связи с большим риском травматизма, просим всех граждан не выходить на улицу без крайней необходимости, воздержаться от поездок на собственном автотранспорте, особенно - на дальние дистанции.

Администрация Центрального района

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Среда, 08.02.2017

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