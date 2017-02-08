Николаевцам приходиться ждать маршрутку по полчаса

Об этом в соцсети Facebook написал горожанин Юрий Ягольник, передает "Новостной Николаев"

"Не секрет, что для Николаева выпадение 0,5 см снега – это экологическая катастрофа. Отличный повод списать всю свою бездарность на «снег, да еще и СО ЛЬДОМ»! Но есть проблемы, которые существуют вне зависимости от погодных условий, хотя сегодня именно они были причиной того, что я напишу дальше.

В очередной раз (как и в любой другой день недели) наблюдаю и принимаю непосредственное участие в очереди среди людей, которые едут в Ракетную Рощу с 3-й Слободской. Это вообще уникальный случай, когда главный закон экономической теории – спрос рождает предложение – не работает. Каждый вечер толпа из 30-40, а порой и 50 человек собирается на остановке в ожидании маршрутки. А удовлетворить их потребность попасть домой некому.

Зато! Уже несколько недель витают слухи о том, что цены на маршрутки будут повышены. А у меня, как и всех жителей Николаева, вопрос: а за что такая щедрость? За то, что мы вынуждены ждать маршрутку по полчаса? За откровенно хамское отношение водителей? За дождь прямо в салоне в ярком сочетании с умопомрачительными ароматами?

Хотя что это я… Маршрутки – удел обычных людишек. Великие мира сего разъезжают на автомобилях, и посему к проблемам перевозок они не снизойдут.", - написал Юрий.