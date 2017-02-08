Рада назначила материальную помощь в случае смерти одного из родителей

08.02.17 13:28Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

Верховная Рада Украины приняла решение о назначении социальной помощи детям в возрасте до 18 лет (для учащихся — до 23) в случае смерти одного из родителей, которые не получили права на пенсию, в размере одного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4668 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления помощи на детей умершего кормильца. Поддержал такую инициативу 231 нардеп.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова представила документ.

«Оказать государственную социальную помощь на детей умершего кормильца, не имевшего на день смерти страхового стажа, который был бы необходим для него для назначения пенсии по третьей группе инвалидности. Назначить пособие со дня, следующего за днем смерти, и выплачивать до 18 лет на ребенка, а если тот учится — до 23 лет. Выплачивать пособие независимо от дохода семьи в размере на одного ребенка — 100% прожиточного минимума, на двух — 120%, на трех и более — 150%. В случае если ребенок является инвалидом, платить и пенсию по инвалидности, и пособие по потере кормильца», — напомнила суть законопроекта глава профильного комитета

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Среда, 08.02.2017

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