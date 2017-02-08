Рева: Массовое закрытие ФЛП не повлияло на бюджет

08.02.17 11:01Сколько просмотров этой статьи22Сколько комментариев этой статьи0

Министр отметил, что от единого налога в бюджет поступил почти миллиард гривен дополнительно, по сравнению с предыдущим периодом.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что массовое прекращение деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП), не имело негативного влияния на бюджет, передает Радио Свобода.

"На самом деле закрываются те физические лица-предприниматели, которые не вели хозяйственной деятельности и не платили налогов. Им с 1 января предложили ежемесячно платить не налог, а единый социальный взнос, чтобы у них шел пенсионный стаж. 129 тысяч отказались это сделать и закрыли предпринимательскую деятельность. При этом бюджет не потерял ничего. И ничего не потеряли эти люди, поскольку они сами не зарабатывали, поэтому соответственно ничего не платили", − отметил Рева.

По его словам, из числа тех ФЛП, которые вели активную предпринимательскую деятельность, закрылись примерно 16,4 тысячи, за это же время открылись 28 тысяч лиц-предпринимателей.

"Что это дало? Только от единого налога в бюджет поступил почти миллиард гривен дополнительно, по сравнению с предыдущим периодом. По сравнению с январем 2016 года, на 38% увеличились доходы государственного бюджета, а на 20% выросли доходы пенсионного фонда Украины", − отметил Рева.

Напомним, массовое закрытие ФЛП связано с изменениями в закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". С 1 января 2017 года все физические лица-предприниматели обязаны регулярно платить единый социальный взнос в размере 704 гривны в месяц.

Похожие новости

11.01.17 20:56Только половина всех трудящихся украинцев работают официально, - министр Рева

15.10.16 16:40Вы экономите на качестве продуктов питания?

12.08.15 13:39Больше всего чиновников по люстрации уволены в МВД

16.02.13 13:16В. Бабий нашел поддержку у профсоюзного лидера работников ЖКХ

03.03.11 16:06Украина отдаст «Украину»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Среда, 08.02.2017

Закругление верхнее-левое

11:35Трамп "каждый день жалеет" о выборе пресс-секретаря

11:24В Житомирской области нашли обглоданное тело пенсионера [видео]

11:21Умер звезда сериала "Звездный крейсер "Галактика"

11:01Рева: Массовое закрытие ФЛП не повлияло на бюджет

10:46"О Николаеве пишут только плохое", - Сенкевич

10:38Жителям Николаева обещают вознаграждение

10:25В Запорожье 400 летучих мышей решили перезимовать на балконе квартиры (видео)

10:19Курс валют на 8 февраля

10:05Погода на сегодня: морозы не отступят

10:00WBO не собирается возвращать Поветкина в свои рейтинги

09:45В Николаеве будут улучшать эффективность лечения ТБ/ВИЧ

09:23"Евровидение" под угрозой: Украина отложила продажу билетов

09:15СМИ: китаец продал сына от любовницы, чтобы выплатить долг жены

09:07В Николаеве автомобиль «скорой помощи» врезался в чугунный забор и перевернулся (видео)

09:00Диетологи назвали напиток, который нужно пить утром

08:57Топ-новини: "Барселона" вийшла у фінал Кубка Іспанії, фанати "Баварії" наїхали на Зозулю, перемоги "Динамо" та "Шахтаря"

08:33Путин привел ПВО Москвы в полную боеготовность

08:21На улице 8 Марта у николаевской продавщицы отобрали колбасу

08:09США не видят движения сил РФ на границе с Украиной

08:00Нацбанк обвинили в открытии счетов для ДНР и ЛНР

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

25.01.17 11:391780

Сегодня несколько николаевских улиц останутся без воды

25.01.17 11:441490

Выбыл главный претендент на должность шефа полиции

25.01.17 12:061590

Сутки в АТО: по Широкино стреляли снайперы

25.01.17 12:121660

Клименко прогнозирует дефолт в Украине

Самые читаемые

29.01.17 19:256690

«Свободовцы» прошли по центру Николаева факельным шествием

30.01.17 14:005930

«Сознательные украинцы срезали рельсы, соединяющие Украину и ЛНР»,- Владимир Парасюк

01.02.17 12:505740

Таинственные «гребни» высотой с 16-этажный дом найдены на Марсе

04.02.17 14:283790

Милевский второй матч подряд забил за российский клуб

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама