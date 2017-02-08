"О Николаеве пишут только плохое", - Сенкевич

Городской голова Николаева Александр Сенкевич пожаловался, что николаевские новостные порталы пишут только плохое о городе и ничего хорошего.

Мэр заявил, что плохую характеристику городу создают именно СМИ, пишут Новости-Н.

Такое заявление мэр сделал во вторник, 7 февраля, на заседании постоянной депутатской комиссии Николаевского городского совета по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта.

Благодаря нашим новостным порталам, которые никогда не пишут хорошее, а пишут все время только плохое. Про ДТП, в котором один другому бампер побил, напишут, а про инвестиционный климат или то, что мы одни из первых в Украине по установке тепловых счетчиков в домах, никто не напишет, - сказал Александр Сенкевич.

О Николаеве, говорят как о городе, в котором убивают девушек, насилуют наркоманы и прочее. А вы введите в «Гугле» или в поиске в «Яндексе», напишите «город Николаев Украина». Посмотрите, что он выдаст, - сказал Александр Сенкевич.