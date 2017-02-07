Бывший главврач Николаевской областной психиатрической больницы №1 планирует вернуться в кресло

07.02.17 19:50Сколько просмотров этой статьи43Сколько комментариев этой статьи0

В Николаеве 7 февраля состоялось продолжение первого этапа конкурсного отбора на замещение должностей руководителей коммунальных медицинских учреждений области.

Как сообщают "Николаевские известия", на должность главврача николаевской областной психиатрической больницы №1 претендует три кандидата: Людмила Шеремет, на данный момент работает в Николаевской центральной районной больнице, Олег Чернышов, детский психиатр в областной психиатрической больнице №1, а также бывший главврач больницы Виктор Очколяс.

Перед представлением кандидатами своих презентаций заведующий диспансерно-поликлинического отделения областной психиатрической больницы№1 Иван Тригуб, обратился к заместителю губернатора и руководителю конкурсной комиссии Виталию Киндративу с вопросом, почему, несмотря на все скандалы, которые происходили в медицинском учреждении, к конкурсу был допущен бывший главврач Виктор Очколяс.

— Здесь присутствуют работники больницы, и мы просим вас, как председателя конкурсной комиссии снять кандидатуру Виктора Очколяса, потому как коллектив больницы не хочет с ним работать.

— Как вы мне предлагаете это сделать? Я не могу этого сделать на законных основаниях, — ответил Киндратьев.

Кроме того он подчеркнул, что сегодня проходит первый этап конкурса, а голосование по кандидатурам состоится во время второго этапа — собеседований, когда члены комиссии сделают для себя выводы.

Презентация Людмилы Шеремет заключалась в создании центров для детей, а также для участников АТО, укреплении материально-технической базы, привлечении молодых специалистов и эффективной работы профсоюзного комитета.

Олег Чернышов с 2010 года работает в медучреждении, основными первоочередными задачами ставит привлечение благотворительных организаций, волонтеров, а также участие в грантах, создание на территории больницы собственной аптеки и производства хлебобулочных изделий. Также сотрудничество с университетами и привлечение молодых специалистов.

Несмотря на возмущение общественности и недовольные отзывы работников областной психбольницы №1, Виктор Очколяс рассказал о своей работе и планах на будущее. Протестующим он ответил:

— Я не думаю, что мы расстаемся с вами навсегда.

Во время своей презентации Виктор Очколяс назвал основными приоритетными заданиями оказание высококачественной психиатрической помощи населению, создание отдельного отделения для оказания помощи участникам АТО, расширение функций медучреждения путем ввода штатных соцработников.

На вопросы общественников, как он попытается найти общий язык с коллективом, который категорически против назначения на эту должность, он ответил:

— Я работаю психиатром уже около 40 лет, думаю, что мы найдем с ними общий язык.

Первый этап конкурса продлится до 9 февраля включительно.

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