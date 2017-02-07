В Николаеве синоптики прогнозируют сильный ветер, усиление мороза и гололед

Сегодня, как и прогнозировалось, ночью 8 февраля выпадение осадков преимущественно в виде снега продолжится, образуется снежный покров. Об этом сообщает Николаевский гидрометцентр.

На юге области и в г. Николаеве возможно нарастание гололеда. В течение дня осадки ослабеют, а в Николаеве вовсе прекратятся. Но гололедица на дорогах и снежный покров сохранятся еще длительное время. Сильный восточный ветер ослабеет до умеренного только 9 февраля.

Температура воздуха 8 февраля будет постепенно понижаться до 5-10° мороза.

9 – 10 февраля дальнейшее понижение ночной температуры до 12-17° мороза, а днем благодаря ясной солнечной погоде воздух прогреется до 3-8° мороза.

Гололед — это слой плотного льда, нарастающего на предметах, ветках деревьев, проводах вследствие замерзания капель переохлажденного (ледяного) дождя или мороси. Это происходит из-за того, что у земли температуры отрицательные, в то время как на высотах выше 1 км находится прослойка теплого влажного воздуха с положительными температурами. Капли влаги, которые содержатся в этом слое, выпадая на землю и сталкиваясь с предметами, замерзают на их поверхности, образуя корку льда. Корка намерзающего льда может достичь нескольких сантиметров и вызвать обламывание сучьев, обрыв проводов и т. п.

Гололедица – это лед на земной поверхности, дорогах, тротуарах, образовавшийся вследствие замерзания мокрого снега, дождя, мороси.

Сегодня в Николаеве в 9.28 час. началось отложение гололеда. Проследить за его развитием нет возможности из-за обесточивания метеостанции, и отсутствием связи с ней. Но в городе мы наблюдаем чередование ледяного дождя, снежной крупы и переохлажденной мороси, что приводит к нарастанию ледяной корки как на предметах и проводах, так и на дорогах и тротуарах. Таким образом, сегодня в Николаеве и области мы наблюдаем и гололед и гололедицу.