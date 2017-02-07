В Николаеве грабителя задержали возле двери собственной квартиры

07.02.17 19:30Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

Вечером, 6 февраля в Николаеве в одном из кафе произошло ограбление. Злоумышленник подошел к 27-летним николаевцу, попросив у него планшет, чтобы позвонить. Получив желаемое, он выбежал из помещения, но скрыться ему не удалось – хозяин планшета погнался за ним. На улице завязалась драка, на помощь грабителю пришел его товарищ, вдвоем они повалили жертву на землю и сбежали.

Об этом сообщается на странице «Патрульной полиции Николаева» в Фейсбук. Пострадавший вызвал полицию, около 22:00, он встретил стражей порядка на перекрестке проспекта Центрального и улицы Космонавтов, рассказав о произошедшем.

Полицейским удалось найти свидетеля, который рассказал, где живет один из подозреваемых. Правоохранители прибыли на место, дверь квартиры открыла жена злоумышленника, которая рассказал, что мужа нет дома. Полицейские ещё не успели уйти, как хозяин вернулся домой, мужчина был задержан на собственном пороге. Пострадавший узнал его, и грабителя забрали в отделение полиции.

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