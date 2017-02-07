На коллегии Главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области обсудили вопрос легализации наемного труда

07.02.17 19:20Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

6 февраля в помещении Вознесенского городского совета состоялось выездное заседание коллегии Главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.

В работе коллегии приняли участие первый заместитель Председателя правления Пенсионного фонда Украины Николай Шамбир, начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области Наталия Ефремова, и.о. начальника Главного управления ГФС в Николаевской области Анатолий Бондаренко, начальник управления налогов и сборов с физических лиц Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Решетник, представители органов гоструда и социальной защиты населения, руководители органов исполнительной власти г. Вознесенска и Вознесенського района.

В своем выступлении Николай Шамбир отметил, что Правительством сделан важный шаг относительно осуществления реформы заработной платы, который должен начинаться с процесса легализации заработной платы, которая поможет обеспечить социальные гарантии граждан, в первую очередь, повышение размера пенсий.

По словам Анатолия Бондаренка, одним из приоритетных направлений совместной работы Главного управления ГФС в Николаевской области и Главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области есть предупреждение нарушений в сфере законодательства о труде, установление фактов выплаты доходов неоформленным наемным работникам без соответствующего содержания и уплаты ЕСВ. Органами ГФС в Николаевской области активно проводятся мероприятия по легализации заработной платы и наемного труда. В результате этой работы, в 2016 году выявлено 5342 неоформленных наемных работника, из которых уже официально оформлено 5157, -- пишет интернет-издание "Николаевские известия".

Как отметил в своем выступлении Владимир Решетник, по итогам работы комиссий по вопросам погашения задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям и социальным выплатам, 604 предприятия и 648 предпринимателей Николаевской области повысили размер заработной платы своим работникам, а 69 субъектов хозяйственной деятельности ликвидировали задолженность по заработной плате на сумму 2,3 млн. грн., в результате этой работы в бюджет поступило почти 7,7 млн. гривен.

По результатам работы коллегии Главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области принято решение относительно обеспечения реализации решений Правительства, направленных на повышение уровня оплаты труда, организации контроля за соблюдением субъектами хозяйственной деяльтельности налогового законодательства относительно выплаты заработной платы, не ниже минимальной, легализации наемного труда и тому подобное.

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