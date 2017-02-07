Ученые: Все живое на Земле уничтожит светодиодное освещение

07.02.17 13:40Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Британские ученые выяснили, что светодиодное освещение оказывает негативный эффект на развитие живых организмов. Такой вывод они сделали по итогам эксперимента со светодиодными лампами над пауками

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В ходе эксперимента ученые собрали разные виды пауков, а затем освещали их в ночное время светодиодами и обнаружили, что в это время у пауков наблюдалась значительная медлительность, негативно влияющая на их охотничьи навыки.

Биологи установили, что светодиоды оказывают негативное влияние на выживание пауков. В то же время дневной свет восстанавливал их активность.

Также ученые доказали негативное влияние светодиодов на растения - по их словам, применение такого вида освещения приводило к нарушению нормального развития живых тканей растений.

Таким образом, ученые сделали вывод, что светодиодное освещение негативно воздействуют на растительный мир и, в конечном итоге, может уничтожить все живое на планете. В связи с этим они призывают заняться поисками альтернативных источников освещения, пока еще не поздно.

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