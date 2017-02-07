В Николаеве появится Центр реабилитации участников АТО

На днях председатель облгосадминистрации Алексей Савченко провел совещание по созданию на Николаевщине центра реабилитации участников АТО

Для обсуждения были приглашены специалисты из госпиталя инвалидов войны, регионального центра по физической культуре и спорту инвалидов, социальной службы, психологи, волонтеры, ветераны АТО, спортсмены.

«По поручению Президента Украины принято решение о создании Центра реабилитации. События, которые происходят на востоке: обострение боевых действий, количество погибших и раненых еще раз доказывает - здесь, на местах, надо работать с людьми. Дойти до каждого. Помощь участникам АТО и их семьям была, есть и будет первоочередной задачей», - подчеркнул Алексей Савченко.

Глава области отметил, что особенностью центра должна стать комплексная помощь. По трем направлениям - медицинскому, психологическому и физическому. Кроме того, надо предусмотреть предоставление психологической помощи семьям погибших. В том числе, если понадобится - и детям.

Алексей Савченко также рассказал, что к нему уже обращались бизнесмены, которые готовы бесплатно передать для Центра оборудование для массажа мышц электрическим током.

Особое внимание Алексей Савченко попросил обратить на спорт.

Предусмотреть возможность заниматься физическими упражнениями участникам АТО с различными категориями ранений. Об этогм сообщили в пресс-службе облгосадминистрации