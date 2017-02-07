24.01.17 14:451750
Из Николаева в Авдеевку отвезли тонны продуктов и тысячи теплых вещей
|07.02.17 12:49
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За неделю работы палатки для сбора гуманитарной помощи жителям Авдеевки, которая была установлена возле облгосадминистрации по инициативе губернатора Алексея Савченко, было собрано тонны продуктов питания, тысячи теплых вещей, а также обогреватели, грелки, одеяла
За неделю работы палатки для сбора гуманитарной помощи жителям Авдеевки, которая была установлена возле облгосадминистрации по инициативе губернатора Алексея Савченко, было собрано тонны продуктов питания, тысячи теплых вещей, а также обогреватели, грелки, одеяла
Первая партия собранных вещей, почти 2 тонны, была отправлена в Авдеевку 4 февраля. С 4 по 7 февраля еще собрано 1,5 тонны крупы, 100 мешков теплых вещей, 10 ящиков сладостей; около одной тонны овощей и фруктов, полтонны консервов подсолнечного масла и сала, полтонны макаронов, сахара и муки, а также продукты хозяйственного назначения, медикаменты и тому подобное.
Как отметил вице-губернатор Виталий Киндратив, вся помощь от Николаевщины предоставлялась в соответствии с потребностями, которые были указаны догнетчанами. «Все, что просили - мы выслали.
На сегодня, по словам наших коллег, жители Авдеевки уже обеспечены всем необходимым для преодоления кризиса. Поэтому с сегодняшнего дня палатка возле облгосадминистрации функционировать больше не будет.
Принято решение, что гуманитарную помощь, которую жители Николаевщины привезли в последние дни, мы передадим нашим подшефным учреждениям: в Мариупольский детский дом и Новоселовскую сельскую школу, которая расположена в четырех километрах от прифронтовой зоны. Это - теплые вещи, сладости, соки, чай, игрушки, канцтовары», - сказал он.
В пресс-службе облгосадминистрации также отметили, что, кроме помощи продуктами питания и теплыми вещами, в Авдеевку 5 декабря из Николаева была отправлена колонна со строительными материалами.