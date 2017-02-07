Из Николаева в Авдеевку отвезли тонны продуктов и тысячи теплых вещей

За неделю работы палатки для сбора гуманитарной помощи жителям Авдеевки, которая была установлена ​​возле облгосадминистрации по инициативе губернатора Алексея Савченко, было собрано тонны продуктов питания, тысячи теплых вещей, а также обогреватели, грелки, одеяла

Первая партия собранных вещей, почти 2 тонны, была отправлена ​​в Авдеевку 4 февраля. С 4 по 7 февраля еще собрано 1,5 тонны крупы, 100 мешков теплых вещей, 10 ящиков сладостей; около одной тонны овощей и фруктов, полтонны консервов подсолнечного масла и сала, полтонны макаронов, сахара и муки, а также продукты хозяйственного назначения, медикаменты и тому подобное.

Как отметил вице-губернатор Виталий Киндратив, вся помощь от Николаевщины предоставлялась в соответствии с потребностями, которые были указаны догнетчанами. «Все, что просили - мы выслали.

На сегодня, по словам наших коллег, жители Авдеевки уже обеспечены всем необходимым для преодоления кризиса. Поэтому с сегодняшнего дня палатка возле облгосадминистрации функционировать больше не будет.

Принято решение, что гуманитарную помощь, которую жители Николаевщины привезли в последние дни, мы передадим нашим подшефным учреждениям: в Мариупольский детский дом и Новоселовскую сельскую школу, которая расположена в четырех километрах от прифронтовой зоны. Это - теплые вещи, сладости, соки, чай, игрушки, канцтовары», - сказал он.

В пресс-службе облгосадминистрации также отметили, что, кроме помощи продуктами питания и теплыми вещами, в Авдеевку 5 декабря из Николаева была отправлена ​​колонна со строительными материалами.