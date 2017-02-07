24.01.17 14:451750
На Николаевщине бушует непогода: на дорогах гололед, а дорожной спецтехники - нет
|07.02.17 12:23
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Об этом сообщает Podrobnosti.mk.ua
Об этом сообщает Podrobnosti.mk.ua
Стало известно, что на выезде и въезде в Николаев со стороны Киева на обочинах стоят фуры. На трассе Николаев-Херсон в районе села Шевченково тоже сплошной лед. Ни одной единицы дорожной техники на дорогах не наблюдается.
Напомним, сегодня, 7 февраля, ЭЛУ Автодорог Николаева в связи с ледяным дождем сообщила, что спецтехника ЭЛУ автодорог уже на улицах и обрабатывает их солевой смесью.
На данный момент наблюдается обратная ситуация