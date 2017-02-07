На Николаевщине бушует непогода: на дорогах гололед, а дорожной спецтехники - нет

Об этом сообщает Podrobnosti.mk.ua

Стало известно, что на выезде и въезде в Николаев со стороны Киева на обочинах стоят фуры. На трассе Николаев-Херсон в районе села Шевченково тоже сплошной лед. Ни одной единицы дорожной техники на дорогах не наблюдается.

Напомним, сегодня, 7 февраля, ЭЛУ Автодорог Николаева в связи с ледяным дождем сообщила, что спецтехника ЭЛУ автодорог уже на улицах и обрабатывает их солевой смесью.

На данный момент наблюдается обратная ситуация