На Николаевщине сложные погодные условия. Дорожники работают в усиленном режиме

. Об этом сообщили на странице коммунального предприятия Николаевского городского совета «Эксплуатационное линейное управление автодорог» в Facebook.

Непогода набирает обороты - ледяной дождь. Вся техника ЭЛУ обрабатывает магистральные дороги солью. Просьба к водителям, по возможности - воздержаться от поездок, держать дистанцию и быть бдительными, - сказано в сообщении.

По прогнозам Николаевского областного гидрометцентра, в течение 7-8 февраля на территории области ожидается ухудшение погодных условий, связанное с влиянием активного атмосферного фронта.