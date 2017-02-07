24.01.17 14:451750
На Николаевщине сложные погодные условия
|07.02.17 12:14
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На Николаевщине сложные погодные условия. Дорожники работают в усиленном режиме
На Николаевщине сложные погодные условия. Дорожники работают в усиленном режиме
. Об этом сообщили на странице коммунального предприятия Николаевского городского совета «Эксплуатационное линейное управление автодорог» в Facebook.
Непогода набирает обороты - ледяной дождь. Вся техника ЭЛУ обрабатывает магистральные дороги солью. Просьба к водителям, по возможности - воздержаться от поездок, держать дистанцию и быть бдительными, - сказано в сообщении.
По прогнозам Николаевского областного гидрометцентра, в течение 7-8 февраля на территории области ожидается ухудшение погодных условий, связанное с влиянием активного атмосферного фронта.