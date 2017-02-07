Во вторник по Украине — мороз и сильный снег

Во вторник, 7 февраля, в Украине ожидается мороз и сильный снег. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью небольшой снег, утром и днем ​​сильный снег, на дорогах местами гололедица, утром и днем ​​метель, ветер восточный, 7−12 м / с, утром и днем ​​порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью и днем ​​-3 …- 8 градусов.

В Закарпатье сильный мокрый снег и дождь, температура ночью и днем ​​около 0 градусов.

В Карпатах ночью небольшой снег, утром и днем ​​сильный снег, температура воздуха ночью и днем ​​-3 …- 8 градусов.

В Моршине ночью небольшой снег, утром и днем ​​сильный снег, температура ночью и днем ​​-3 …- 5 градусов.

В Трускавце ночью небольшой снег, утром и днем ​​сильный снег, температура ночью и днем ​​-3 …- 5 градусов.

В Сваляве ночью небольшой дождь со снегом, днем ​​осадки, температура ночью и днем ​​около 0 градусов.

На севере Украины облачно, ночью небольшой снег, днем ​​умеренный снег, на дорогах местами гололед, ветер восточный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью и днем ​​-10 …- 15 градусов.

В центре Украины облачно, ночью небольшой снег, утром и днем ​​сильный снег, на дорогах местами гололедица, утром и днем ​​метель, ветер восточный, 7−12 м / с, утром и днем ​​порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью и днем ​​-8 …- 17 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью небольшой снег, днем ​​местами небольшой снег, на дорогах местами гололед, ветер восточный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью и днем ​​-17 …- 22 градусов.

На юге Украины облачно, ночью небольшой мокрый снег с дождем, днем ​​мокрый снег с дождем, местами туман, местами гололед, на дорогах местами гололед, ветер восточный, 7−12 м / с, утром и днем ​​порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью и днем ​​-1 …- 7 градусов.

В Крыму облачно, без осадков, местами туман, на дорогах местами гололед, ветер восточный, 7−12 м / с, утром и днем ​​порывы 15−20 м / с.

Температура воздуха ночью 5 …- 3 градуса, днем ​​+3 … +8 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью 3 … 5 градусов, днем ​​+5 … + 7 градусов.

В Киеве облачно, ночью небольшой снег, днем ​​умеренный снег, на дорогах местами гололед, ветер восточный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью и днем ​​-10 …- 12 градусов.