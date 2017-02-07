24.01.17 14:451750
Во вторник по Украине — мороз и сильный снег
|07.02.17 11:49
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Во вторник, 7 февраля, в Украине ожидается мороз и сильный снег. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
Во вторник, 7 февраля, в Украине ожидается мороз и сильный снег. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно, ночью небольшой снег, утром и днем сильный снег, на дорогах местами гололедица, утром и днем метель, ветер восточный, 7−12 м / с, утром и днем порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью и днем -3 …- 8 градусов.
В Закарпатье сильный мокрый снег и дождь, температура ночью и днем около 0 градусов.
В Карпатах ночью небольшой снег, утром и днем сильный снег, температура воздуха ночью и днем -3 …- 8 градусов.
В Моршине ночью небольшой снег, утром и днем сильный снег, температура ночью и днем -3 …- 5 градусов.
В Трускавце ночью небольшой снег, утром и днем сильный снег, температура ночью и днем -3 …- 5 градусов.
В Сваляве ночью небольшой дождь со снегом, днем осадки, температура ночью и днем около 0 градусов.
На севере Украины облачно, ночью небольшой снег, днем умеренный снег, на дорогах местами гололед, ветер восточный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью и днем -10 …- 15 градусов.
В центре Украины облачно, ночью небольшой снег, утром и днем сильный снег, на дорогах местами гололедица, утром и днем метель, ветер восточный, 7−12 м / с, утром и днем порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью и днем -8 …- 17 градусов.
На востоке Украины облачно, ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололед, ветер восточный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью и днем -17 …- 22 градусов.
На юге Украины облачно, ночью небольшой мокрый снег с дождем, днем мокрый снег с дождем, местами туман, местами гололед, на дорогах местами гололед, ветер восточный, 7−12 м / с, утром и днем порывы 15−20 м / с. Температура воздуха ночью и днем -1 …- 7 градусов.
В Крыму облачно, без осадков, местами туман, на дорогах местами гололед, ветер восточный, 7−12 м / с, утром и днем порывы 15−20 м / с.
Температура воздуха ночью 5 …- 3 градуса, днем +3 … +8 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью 3 … 5 градусов, днем +5 … + 7 градусов.
В Киеве облачно, ночью небольшой снег, днем умеренный снег, на дорогах местами гололед, ветер восточный, 7−12 м / с. Температура воздуха ночью и днем -10 …- 12 градусов.