Где в Украине перекрыты дороги для движения транспорта

07.02.17 09:41Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

В связи с резким ухудшением погодных условий вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на части автодорог в Украине.

Как сообщили в ГСЧС, сложной ситуация с движением транспорта остается в четырех областях.

Киевская область

С 7:00 7 февраля введено ограничение движения в г. Киев для тяжеловесных транспортных средств в связи с неблагоприятными погодными условиями и с целью предупреждения возникновения аварийных ситуаций.

Черкасская область

С 10:30 6 февраля введено временное ограничение движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта в связи с резким ухудшением погодных условий на автомобильных дорогах области общего пользования, а именно:

М-05 Киев – Одесса (км 143 + 028 – км 274 + 360)

Н-01 Киев – Знаменка (км 123 + 850 – км 241 + 622);

Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье (через г. Кременчуг) (км 81 + 300 – км 169 + 117)

Закарпатская область

В связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород – Демичи, км. 18+000 участок дороги 150-200 метров через реку Латорица. Установлены дорожные знаки с направлением объезда и запрета движения.

Хмельницкая область

Введено ограничение для движения большегрузного транспорта и автобусов по автодорогам местного значения.

О возобновлении движения на этих участках дорог будет сообщено дополнительно.

Следует отметить, что в Житомирской области по состоянию на 20:00 6 февраля восстановлено движение тяжеловесных транспортных средств на дорогах государственного значения М-06 Киев – Чоп и М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

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