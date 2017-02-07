Дома отапливают керосином

07.02.17 09:26Сколько просмотров этой статьи60Сколько комментариев этой статьи0

В японских городах, кроме наиболее холодного северного региона, нет центрального отопления. Чтобы согреться, японцы используют керосиновые обогреватели. Об этом рассказала Ольга Даншина, которая переехала из Киева в Токио семь лет назад.

"Утром температура в комнатах часто падает до + 6 градусов тепла. В целях экономии полностью квартиру или дом никто не обогревает. Обычно обогревают только одну основную комнату – гостинную.

Делают это с помощью кондиционера или обогревателя – электрического, газового или даже керосинового. С электрическими и газовыми обогревателями все понятно - электричество и газ подведены в каждый дом.

А керосин поставляют очень интересным способом. Раз в неделю по району ездит "керосиновоз". Жильцы узнают о его приближении по характерной музыке, которая звучит из динамиков, установленных на машине. Выходят с канистрами, покупают керосин, и заправляют им обогреватель", - рассказывает Ольга Даншина.

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