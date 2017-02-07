Названы профессии, привлекающие противоположный пол.

Ученые провели опрос в популярном приложении для знакомств Tinder с целью выявить самые привлекательные профессии для противоположного пола, сообщает The Sun.

В результате были определены 15 мужских и женских профессий, которые являются наиболее привлекательными для противположного пола.

Мужские профессии, которые привлекают женщин:

Учитель Стоматолог Логопед Дизайнер интерьера Организатор праздников и мероприятий Юрист Агент по недвижимости Персональный тренер Медбрат Журналист Рекрутер Музыкант Психолог Модель Бортпроводник Женские профессии, которые привлекают мужчин: Юрист Актриса Креативный директор Стюардесса Журналистка Предприниматель/Руководитель Архитектор Персональный тренер Учитель Врач Фотограф Медсестра Инженер Модель Шеф-повар