Кому повысят пенсии и что такое трудовой стаж На актуальные вопросы в ходе Прямой линии в "КП" в Украине" ответила директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко. О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ - Кого коснется повышение пенсий в этом году? Все вопросы пенсионного обеспечения в Украине решаются согласно действующего законодательства, в том числе согласно закона "О государственном бюджете". Согласно этому закону, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 1 января 2017 года составляет 1247 грн., с 1 мая - 1312 грн., с 1 декабря - 1373 грн. И эти изменения являются основанием для пересмотра размера минимальной пенсии по возрасту, а также минимальных пенсионных выплат инвалидам войны, участникам боевых действий, инвалидам из числа ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, шахтерам, пенсий военнослужащим и членам их семей и т.д. Много вопросов возникает по поводу того, насколько вырастет пенсия у конкретного человека. Главное, что нужно понимать: у каждого человека - свои особенные обстоятельства, влияющие на размер повышения. Например, минимальная пенсия по возрасту гарантирована законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и определяется на уровне прожиточного минимума для нетрудоспособных тем, кто имеет полный страховой стаж. - Это сколько лет? Для пенсий, назначенных после 1 октября 2011 года, это 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, это 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. - То есть минимальная пенсия будет расти вместе с прожиточным минимум для нетрудоспособных. А как изменятся пенсии, превышающие минимальную? Если пенсия, начисленная по стажу и зарплате, превышает прожиточный минимум, то за каждый полный год сверх полного стажа устанавливается доплата в 1% от основного размера пенсии, но не больше, чем от прожиточного минимума для нетрудоспособных. Проще говоря, стоимость одного года страхового стажа сверх 20-25 или 30-35 лет сегодня составляет 12,47 грн., а с 1 мая – 13,12 грн. Если говорить о пенсионных выплатах инвалидам войны, то, например, минимальная пенсионная выплата инвалидам войны первой группы не может быть ниже 285% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. То есть сегодня это 3553,95 грн., с 1 мая – 3739,20 грн. Для инвалидов войны второй группы – это 255% прожиточного минимума, третьей - 225%, для участников боевых действий - 165%. Аналогичные подходы для инвалидов-участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: в зависимости от группы инвалидности (первая, вторая или третья)– 285%, 255% и 225% соответственно. Отдельным законом предусмотрено установление пенсии за особые заслуги перед Украиной. Здесь предусмотрены надбавки к назначенным пенсиям в зависимости от заслуг. Например за звание "заслуженный" надбавка составляет 25% прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность. Соответственно, с изменением базовой величины меняется размер надбавки к пенсии. Государственная социальная помощь на уход за инвалидами войны устанавливается в размере от 15 до 100% прожиточного минимума и размер этой помощи так же будет расти вместе с ростом прожиточного минимума. Есть и другие повышения, размер которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных. Словом, повышение коснется всех тех, у кого в составе пенсионной выплаты есть составляющие, базирующиеся на прожиточном минимуме. А вот если, например, пенсия начислена в процентах от заработной платы госслужащего и нет никаких выплат, привязанных к прожиточному минимуму, увеличения размера пенсии не будет. И важный момент: минимальный размер пенсии по возрасту пересматривается только для неработающих пенсионеров. О ПЕНСИОННОМ ВОЗРАСТЕ - В мае мне будет 60 лет. В связи с последними новостями, так и не понял - мужчины у нас все еще в 60 лет выходят на пенсию, или уже что-то изменилось? На сегодняшний день право на пенсию имеют мужчины, имеющие не менее 15 лет страхового стажа и достигшие возраста 60 лет. Для женщин с 1 октября 2011 года пенсионный возраст поэтапно увеличивается с 55 лет до 60. Сегодня женщины выходят на пенсию в 57,5 лет, с 1 апреля 2017 года – в 58 лет. Возраст 62 года определен исключительно для тех мужчин, кому назначают пенсию по закону "О госслужбе". - На днях Андрей Рева сказал, что МВФ настаивает на повышении пенсионного возраста, а буквально пару дней назад Розенко уверял, что этот вопрос закрыт. Кому верить? На сегодня никаких нормативных документов или проектов, предусматривающих повышение пенсионного возраста, в Пенсионный фонд не поступали. В любом случае, нужно понимать, что повышение пенсионного возраста – это изменения к закону, то есть решение ВР Украины. - А если бы были такие законопроекты, вы бы обязательно знали? Они должны проходить через вас? К нам заходят некоторые законопроекты, чтобы мы могли оценить, какого числа граждан коснутся те или иные изменения, как это может отразиться на расходной части бюджета ПФ. Бюджет - это всегда баланс доходной и расходной части, поэтому варианты обязательно просчитываются, а окончательное решение принимается через ВР. О РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРАХ И СТРАХОВОМ СТАЖЕ - У нас давно работает единый реестр данных. Почему так получается, что работающего пенсионера уволили пару лет назад, а ПФ ничего не знает и продолжает начислять пенсию по-старому, без положенных надбавок? Почему до сих пор приходится идти лично в ПФ и писать заявления, когда нужно просто внести данные в реестр при увольнении? В законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" четко прописаны как права застрахованных лиц, так и их обязанности. Застрахованный человек обязан информировать ПФ о тех изменения, которые вносятся в его учетную карту, то есть и о принятии на работу, и об увольнении. Это обусловлено несколькими причинами. Сегодня в Украине действуют нормативные документы, согласно которым размер пенсии зависит в том числе и от того, работает ли пенсионер. Это касается и определения минимального размера пенсии по возрасту, и особого порядка выплаты пенсии работающим пенсионерам. И мы не можем просто по данным реестра застрахованных людей перевести человека в категорию неработающих пенсионеров. У нас была неприятная ситуация, когда руководствуясь базой данных мы определили, что человек является неработающим, пересчитали пенсию как неработающему. А он предъявил нам претензии: оказалось, что он планирует работать. Знать намерения каждого пенсионера мы не можем, отсюда и формализация наших отношений через подачу заявления. Кроме того, когда человек пишет заявление о том, что он не работает, мы еще раз напоминаем: размер пенсии ему будет назначаться как неработающему, и, соответственно, если он выйдет на работу, за неуведомления об этом предусмотрена ответственность. - Считаете ли вы целесообразным "покупать" недостающий трудовой стаж, как это предлагал министр социальной политики Андрей Рева? Мне кажется, что человек, который нуждается в пенсии в 1,5 тыс. грн., вряд ли найдет 150 тысяч для покупки трудового стажа… Я бы не была столь категорична в данном вопросе, ведь здесь многое зависит от того, сколько стажа не хватает. С 1 октября 2011 года действует норма, согласно которой для получения пенсии по возрасту нужно минимум 15 лет страхового стажа. Пенсионный возраст приходит не вдруг: человек знает, что сейчас ему 58 лет, скоро исполнится 60 и настанет время идти на пенсию. А, значит, можно просчитать свои риски, перспективу, и понимать, на что он может рассчитывать. Хотелось бы, чтобы каждый раз, когда человек выбирает, получать ему зарплату в конверте или работать официально, он помнил о своем страховом стаже. Кстати, сегодня каждый человек имеет возможность обратиться в ПФ и увидеть, сколько такого страхового стажа он приобрел. И если для права на пенсию не хватает пары месяцев, безусловно, выгоднее их купить. Можно легко просчитать, какая сумма должна быть заплачена и на протяжении какого времени человек может получать пенсионные выплаты. - В нашей стране новшества вводятся чуть ли не каждый год! И сегодня мы можем на что-то рассчитывать, а через 3-5 лет ситуация оказывается совершенно противоположной. Давать гарантии или страховать от изменений в законодательстве невозможно. Но в любом случае, если человек все время работает официально, у него будет право на выплаты, которые дает солидарная система. Система обязательного государственного пенсионного страхования предусматривает, что каждый человек, который работал и платил взносы в эту солидарную систему, таким образом приобретал определенные гарантии на пенсию. А вот человеку, который всю жизнь работал только на себя, получая зарплату в конверте, рассчитывать на какие-то выплаты неразумно. - Противоположные заявлениями политиков сеют панику. Вчера в магазине активно обсуждали, что тем, кто родился после 1980 года, пенсия вообще не светит! Тут вопрос в другом. В стране наметилась тревожная тенденция: с каждым годом при выходе на пенсию украинцы имеют все меньший стаж. Раньше у людей, которые выходили на пенсию, был стаж 40 и более лет, сейчас у многих не набирается и 30-ти. По состоянию на декабрь 2016 года, у нас из 9 миллионов пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту, 32% (3 млн. пенсионеров) имеют стаж 40 лет и больше. 27% пенсионеров имеют стаж 35-39 лет. И огромное количество людей отработали меньше 15 лет. Стаж меньше 5 лет имеют 2,5 тыс. пенсионеров, от 5 до 9 лет - почти 24 тысячи. И они тоже получают пенсии, ведь до 1 октября 2011 года для получения права на пенсию достаточно было всего 5 лет стажа. Что касается продолжительности получения пенсии, то у нас больше 40 лет получают пенсию почти 79 тыс. человек! ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СТАТУСА - Я пенсионер, пошел на работу, чтобы мне хватало платить за коммунальные услуги. Подал заявку в ПФ, что работаю, и из пенсии вычли 400 грн.! Но ведь я же пошел работать, чтобы не получать субсидию, а заработать эти деньги! По закону пенсии, превышающие 1,5 прожиточных минимума, в период работы (не на госслужбе, прокурорских, судейских должностях) выплачиваются в размере 85%. Норма в законе говорит: если человек изменил свой статус (на работающего), изменяются и выплаты. Мы уже ставили вопрос о том, что эта проблема должна быть по-другому урегулирована в законодательстве. Но мы же понимаем, что внесение изменений в закон –это определенная процедура, которая занимает продолжительное время. - Мужчина достиг пенсионного возраста уже после оккупации Луганска и оформил себе пенсию по месту жительства. Там ему поставили в пенсионную книжку штамп "Пенсионный фонд Луганска, Украина", а теперь он переехал на "свободную Украину". Сможет ли он теперь в украинском ПФ оформить себе выплаты? Люди, зарегистрированные на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, не контролируемых Украиной, при переезде на подконтрольные территории имеют все основания получить статус внутренне перемещенных лиц. Такой статус предоставляется органами социальной защиты в соответствии с постановлением Кабмина от 1.10.2014 года №509, путем регистрации в реестре внутренне перемещенных лиц и выдачи справки. При наличии такой справки и документов, подтверждающих наличие страхового стажа, человек может обратится в ПФ на подконтрольной территории, в установленном порядке подать заявление для назначения пенсии. Что касается штампа в трудовой книжке, то мы руководствуемся нормами законодательства, где четко указано: решения органов, созданных вопреки Конституции Украины, не создают никаких последствий. О ПЕРЕРАСЧЁТАХ - Люди, которые ушли на пенсию с воинской службы позже, получают большие пенсии, при этом имея меньшие звания и выслугу. Когда это будет урегулировано? Последний раз пенсии лицам, проходившим службу в министерствах и ведомствах, пересчитывались путем установления повышений в три этапа: с 1 июля 2012, с 1 сентября 2012 и с 1 января 2013 года. Что касается нормы, предусматривающей, что основанием для повышения размера "военной" пенсии является повышение денежного обеспечения нынешним военнослужащим, то это решение пока Кабмином не принято. - Какая сейчас в Украине самая высокая пенсия? В Украине всего один человек получает пенсию более 50 тыс. грн. - это герой Украины, летчик-испытатель. - У меня 29 лет трудового стажа и 22 года предпринимательской деятельности. Пенсия 1209 грн., и никто ее не пересчитывал, хотя минимальные пенсии всем поднимали. Стаж ЧП засчитывается? Вы, работая ЧП, какую сумму взносов платите? - Сейчас 704 грн. То есть вы на общей системе. Поскольку вы – работающий пенсионер, ваша пенсия не пересчитывается в связи с изменением прожиточного минимума. Ваш прожиточный минимум, как для работающего пенсионера, остановлен на уровне 1074 грн. с сентября 2015 г. После этого проведение перерасчета пенсий работающим пенсионерам не предусмотрено. Но все же в вашем случае возможен перерасчет по стажу – ведь он у вас изменился. Поэтому я вам советую обратиться в ПФ. - Как часто пенсионер может обращаться за перерасчетом пенсии? Есть два варианта, когда проводится перерасчет.

Если человек после назначения пенсии продолжал работать и приобрел 24 месяца страхового стажа. При перерасчете ему могут добавить либо только стаж, либо стаж и зарплату (если она была достаточно высокой и это выгодно).

Если человек после назначения пенсии не отработал 24 месяца, он имеет право обратится за перерасчетом не ранее, чем через 2 года после назначения пенсии либо предыдущего перерасчета. В этом случае перерасчет будет проведен только с учетом стажа. - Я - неработающий инвалид ЧАЭС 2 группы. Почему уже несколько лет мне не повышается пенсия? Вопросы тех, кто имеет отношения к ликвидации ЧАЭС, регулируются отдельным законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы". Для таких людей, если речь идет об инвалидах, пенсия по инвалидности назначается в размере компенсации фактических убытков из зарплаты за работу в зоне отчуждения. К такой госпенсии устанавливается дополнительная пенсия, размер которой фиксированный и определен постановлением Кабмина. В связи с тем, что в такой пенсии нет составляющих, которые зависят от прожиточного минимума, она не пересматривается. Если, конечно, не идет речь о минимальной пенсионной выплате инвалиду- ликвидатору. Мы рассматриваем возможности поднятия минимальных гарантий для инвалидов Чернобыля, но, когда будет принято такое решение, зависит от Кабмина. - Будет ли производиться перерасчет пенсий работающим пенсионерам-учителям в связи с повышением минимальной зарплаты и учительской зарплаты? Работающие пенсионеры - учителя – это те же работающие пенсионеры, которые имеют право на перерасчет пенсий по возрасту на общих основаниях. Но сам по себе факт повышения минимальной зарплаты не является основанием для перерасчета. Учитель должен отработать с этой большей зарплатой минимум 2 года. Тогда можно будет пересчитать пенсию, избрав выгодный вариант перерасчета. - Я пенсионер, получают минимальную пенсию, хотя стаж более 40 лет. На иждивении 9-летний ребенок, за которого я получаю 150 грн. Будут ли пересматривать мою пенсию? Минимальная пенсия будет расти вместе с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных. Каких-то специальных условий, предусматривающих проведение перерасчета тем, у кого на содержании есть дети, на сегодня нет. Надбавка на иждивенца 150 грн. будет выплачиваться, пока ребенку не исполнится 18 лет, но ее увеличение сейчас не предусмотрено. О СОЛИДАРНОЙ СИСТЕМЕ - Действительно ли Украина планирует перейти на накопительную систему? По закону наша пенсионная система является трехуровневой, но сегодня действует первый уровень (солидарная система) и третий уровень (пенсионное страхование через негосударственные пенсионные фонды). Второй уровень – это накопительная система, которая не внедрена. Важно понимать, что она будет не альтернативой солидарной системе, а дополнением к ней. - Но в последнее время все больше говорят о том, что скоро солидарная система не будет себя оправдывать, поскольку 10 работающих людей сейчас содержат 11 пенсионеров… Сейчас соотношение фактически 1 к 1. Но страховой взнос с минимальной зарплаты – 704 грн., а каждый месяц одному пенсионеру мы должны выплатить минимум 1247 грн. То есть существуют несоответствия. Поэтому все чаще говорят о том, что для сбалансирования бюджета ПФ надо избавиться от выплат, которые являются гарантиями и не базируются на страховых принципах. ВАЖНО! Сегодня право на пенсию по возрасту имеют мужчины, имеющие не менее 15 лет страхового стажа и достигшие возраста 60 лет. Для женщин с 1 октября 2011 года пенсионный возраст поэтапно увеличивается с 55 лет до 60. Сегодня это 57,5 лет, с 1 апреля 2017 года – 58 лет. Возраст 62 года определен исключительно для тех мужчин, кому назначают пенсию по Закону "О госслужбе". Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама