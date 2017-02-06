7 дней. Гороскоп на неделю

Прогноз на неделю

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 февраля

Самый энергетически насыщенный день лунного цикла. Будьте осторожны во всем. Начатое дело надо обязательно довести до логического завершения. Усмиряйте свою гордыню. Имена - Денис, Ксения, Павел. Камни - опал, сердолик. Символ - Огненный меч. Займитесь своим здоровьем. Удача - Львам, Весам, Стрельцам, Водолеям.

ВТОРНИК, 7 февраля

День, когда молитвы будут услышаны. Больше времени уделите своим детям. Подавайте милостыню, будьте милосердны. Имена - Авксентий, Александр, Виталий, Григорий, Дмитрий, Феликс, Филипп. Камни - коралл, жемчуг. Символ - Сердце. Противопоказана грубая пища. Пожилым надо чаще измерять давление. Удача - Девам, Скорпионам.

СРЕДА, 8 февраля

День, когда все личные планы надо претворять в жизнь путем скрупулезной работы. Одиночество будет плохой средой для вашего психического состояния. Имена - Аркадий, Берта, Иван, Мария, Петр, Семен, Федор. Камни - рубин, сардоникс. Кушайте больше солений и орехов. Символ - Колесо. Удача - Тельцам, Ракам, Рыбам.

ЧЕТВЕРГ, 9 февраля

Заключайте договоры на перспективу. Обратите внимание на то, кто, куда и зачем вас зовет. Имена - Дмитрий, Иван, Петр. Камни - сапфир, лазурит. Символ дня - Труба. Займитесь чисткой организма. Уделите внимание поджелудочной железе. Не напрягайте зрение. Ешьте ячмень, калину, бобовые. Удача - Овнам, Близнецам.

ПЯТНИЦА, 10 февраля

День постоянных эмоциональных поворотов и противоречивых желаний. Искушения связаны с внутренними побуждениями. Внутренний контроль ослаблен. Решение конфликтных интересов отложите. Имена - Георгий, Маркиана. Камни - агат, изумруд. Символ - Змей. Употребляйте горячую плотную пищу. Удача - Весам.

СУББОТА, 11 февраля

Полнолуние. Избегайте необдуманных слов и поступков. Полезно пересмотреть отношения с ближайшим окружением и обществом в целом. Имена - Дмитрий, Лука, Роман, Юлиан, Яков. Камни - изумруд, жемчуг. Символ дня - Голубь. Рекомендуются очистительные процедуры. Воздержитесь от грубой пищи. Удача - Стрельцам, Водолеям.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 февраля

Это день веселья, раскрепощения. На подъеме люди творческого склада ума. Имена - Василий, Григорий, Иван, Петр, Хрисия. Камни - аметист, циркон. Символ - Виноградная гроздь. Бережно отнеситесь к своему здоровью. Полезны омолаживающие процедуры, чистка кишечника. Удача - Львам, Скорпионам, Козерогам, Рыбам.