В Украине стартовала регистрация на ВНО-2017: список предметов

Общее количество учебных предметов, выбранных для прохождения внешнего оценивания, не должно превышать четырех

В Украине 6 февраля началась регистрация выпускников общеобразовательных учебных заведений для участия во внешнем независимом оценивании 2017 года, сообщает "ОсвітаUA".

"Регистрация выпускников общеобразовательных учебных заведений текущего года для участия во внешнем независимом оценивании 2017 года продлится с 06 февраля до 17 марта", - сказано в сообщении.

Общее количество учебных предметов, выбранных для прохождения внешнего оценивания, не должно превышать четырех. Отмечают, что в 2017 году внешнее оценивание будет проводиться по следующим учебным предметам:

украинский язык и литература;

история Украины;

математика;

биология;

химия;

физика;

география;

английский язык;

немецкий язык;

французский язык;

испанский язык;

русский язык;