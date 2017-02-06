Працівники шкіл-інтернатів області взяли участь в акції підтримки жителів м. Авдіївки

Робітники інтернатних закладів області відгукнулись на заклик очільника Миколаївської ОДА Олексія Савченка стосовно допомоги мешканцям м. Авдіївки Донецької області.

Посилки з теплими речами, продуктами харчування, засобами гігієни для постраждалих від бойових дій у м. Авдієвці зібрали працівники Шевченківської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Вітовського району, Березківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа-інтернат-ліцей І-ІІІ ступенів» Кривоозерського району, Володимирівської школи-інтернату І-ІІ ступенів Казанківського району, Мішково-Погорілівської школи-інтернату І-ІІІ ступенів Вітовського району та Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів. Зібрану допомогу передано до приймального пункту, що розміщений біля Миколаївської обласної державної адміністрації.

Колектив працівників Антонівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів на загальних зборах трудового колективу 3 лютого 2017 року прийняв рішення перерахувати денний заробіток всіх робітників закладу на спеціальний рахунок для допомоги жителям міста, що постраждало від обстрілів.