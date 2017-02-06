Шашлык с... киви? Все о необычном фрукте

06.02.17 15:14Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Всё о необычных применениях фрукта киви: например, вы знали, что он хорош к... шашлыку?

Из всех заморских фруктов киви – самый привычный гость в наших магазинах. Он в продаже круглый год, но многие его недооценивают, потому что почти ничего о нем не знают.

Исправим это и разберемся, чем хорош этот странный зеленый плод вообще и особенно зимой. Врачи говорят, что дефицит витамина С у человека – круглогодичная проблема, а с наступлением холодов недостаток аскорбиновой кислоты испытывают до 80 процентов людей всех возрастов.

При чем тут киви? А при том, что этот скромный с виду фрукт – один из лучших его источников, какие вообще можно себе представить.

Витамина С в киви минимум в 2 раза больше, чем в любом из цитрусовых! И вот что особенно важно: витамин С в плодах киви сохраняется практически постоянно, независимо от сезона.

Аскорбиновая кислота в них соседствует с особыми ферментами, которые обеспечивают ее хорошую сохранность. Ни перевозка киви, ни хранение (на свету или в темноте), ни температура воздуха на количество этого витамина в случае с киви не влияют. Именно поэтому его еще называют консервной банкой с витамином С.

В ситуации, когда нужно устранить дефицит одного из самых важных веществ, грех не воспользоваться таким источником, как киви, – недорогим и доступным.

Однако надо иметь в виду, что киви не рекомендуется маленьким детям из-за опасности аллергических реакций. Киви содержит не только аскорбинку, но и множество фруктовых кислот, которые помогают отбеливать, отшелушивать, обновлять кожу.

Поэтому этот плод активно используют в производстве пилингов и масок – особенно в корейских и других азиатских марках. В смеси киви (1 плод) с медом (1 чайная ложка) получается домашняя маска для уставшей кожи с первыми признаками увядания.

Справка

Киви – не только плод родом из Китая (кстати, это не фрукт, а ягода, растущая на лианах; другое ее название – китайский крыжовник), но и птица, живущая в Новой Зеландии. Странно? Ничуть.

Связь между ними заключается в том, что та ягода киви, что мы знаем сегодня, была выведена новозеландскими селекционерами: она в три раза крупнее дикой и намного вкуснее. Случилось это всего 50 лет назад – плоды киви были названы в честь птицы, которая является одним из символов Новой Зеландии.

Как «облегчить» шашлык с помощью киви

Всего 2 плода киви достаточно, чтобы замариновать 1 кг мяса, например, для шашлыка. Такой маринад выручит тех любителей жареного мяса, которым в принципе противопоказаны агрессивные маринады и у которых есть нарушения пищеварения.

– Если существуют проблемы с перевариванием кускового мяса, можно использовать маринад с киви, – советует диетолог Анна Белоусова. – Этот плод содержит много ферментов и фруктовых кислот, которые меняют грубую структуру мясных волокон. В этом случае кусочки сохраняют форму, но справиться с таким мясом органам пищеварения будет намного легче.

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Понедельник, 06.02.2017

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