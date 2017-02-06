Самый могущественный монарх мира Елизавета II отметила 65-летие на британском троне

06.02.17 15:00Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 6 февраля, королева Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета Вторая отмечает «сапфировый» юбилей пребывания на троне.

Свою 65-ю годовщину на троне Елизавета ІІ отмечает дома, в личном имении Сандрингем в Норфолке. В стране никаких торжеств по этому поводу не запланировано. Известно, что в 2015 году королева Елизавета Вторая вошла в историю как монарх, который дольше всего правит Британией.

Елизавета ІІ родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Она является королевой и главой государства Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и 15-ти стран Содружества наций – Канады, Австралии, Новой Зеландии, Ямайки, Барбадоса, Багамских островов, Гренады, Папуа Новой Гвинеи, Соломоновых Островов, Тувалу, Сент-Люсии, Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа и Барбуда, Белиз, Сент-Китс и Невис. Также монарх правит Британскими заморскими территориями (как королева Соединенного Королевства).

Она является первым монархом, который празднует «сапфировый» юбилей. Известно, что сегодня состоится выступление оркестра Королевской артиллерии и ожидается артиллерийский салют.

В честь этого дня Королевская почта выпустила специальную «сапфировое» марку. Монетный двор Великобритании отчеканил памятную монету.

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15:00Самый могущественный монарх мира Елизавета II отметила 65-летие на британском троне

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