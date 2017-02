Полицейские Николаева приняли участие во флешмобе «22 Push Up Challenge» Эстафета - флешмоб «22 Push Up Challenge» проводится в поддержку участников антитеррористической операции, которые находятся на востоке страны, а также бойцов, которые уже вернулись из зоны боевых действий. Руководство, личный состав Управления полиции охраны в Николаевской области, батальона и других территориальных подразделений полиции охраны Николаевщины приняли данную эстафету от своих коллег из Сумской области. На плацу перед административным зданием батальона полиции охраны все участники мероприятия выполнили упражнение «22 Push Up Challenge». После выполнения задания начальник УПО Николаевской области майор полиции Вячеслав Ципан сообщил о том, что передает эстафету коллегам Мариупольского межрайонного отдела полиции охраны в Донецкой области, сообщили в Управлении полиции охраны в Николаевской области. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама