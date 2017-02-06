Гройсман назвал дополнительный источник дохода

Премьер держит деньги в госбанке.

Владимир Гройсман за 2015 год получил около 102,77 тыс грн в виде процентов от депозита в государственном Ощадбанке. Это отмечено в размещенной декларации в Едином государственном реестре.

Так, глава правительства имеет денежные активы в размере 2,38 млн грн, $870 тыс и €460 тыс наличными, а также средства, размещенные на банковских счетах - 2,14 млн грн и €16,2 тыс.

Банковские счета у Гройсмана есть в Креди Агриколь - 2 млн 111 139 грн, в Приватбанке на двух счетах 21 775 грн и 16 200 евро, и в Проминвестбанке – 3 499 грн.

У его жены наличными 1 млн 600 тыс грн и $372 тыс. На счету в ПриватБанке у нее лежат 193 549 грн.

Согласно декларации, в Гройсмана нет финансовых обязательств. В прошлом году он потратил 76 172 грн на страхование транспортных средств