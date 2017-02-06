Николаев готовится к непогоде

06.02.17 11:36Сколько просмотров этой статьи55Сколько комментариев этой статьи0

Городские службы вновь готовятся пройти испытание непогодой, которая по прогнозам надвигается на Николаев.

На данный момент в режим повышенной готовности переводятся дежурные службы районных администраций, департамента ЖКХ, коммунальных предприятий: «Николаевэлектротранса», «Николаевводоканала», «ЭЛУ автодорог». Кроме того, для обеспечения стабильной работы общественного транспорта в условиях непогоды будет проведена соответствующая работа с перевозчиками. Коммунальные службы также готовятся к стихии. Распоряжение выполнить соответствующий комплекс мер дал вице-мэр Валентин Гайдаржи во время аппаратного совещания, которое прошло сегодня, 6 февраля.

  • Я не хочу, чтобы кто-то расслаблялся и недооценивал ситуацию. Районные администрации должны дополнительно поработать со своими подрядчиками, чтобы точно понимать, какая техника на ходу, в каком состоянии находится инвентарь, убедиться еще раз, что соль, песок, противогололедные средства есть в достаточном количестве. Департаменту ЖКХ необходимо особое внимание обратить на организацию дежурств. Учитывая прогноз, в дежурство ставим всех. И так же проработать со своими подрядчиками. «Николаевэлектротрансу» еще раз проверить, в каком состоянии находятся снегоочистители, быть готовым к работе в условиях непогоды, - сказал Валентин Гайдаржи.

Кроме того, городские предприятия-перевозчики также должны быть готовы к непогоде и обеспечить стабильную работу пассажирского транспорта.

Пресс-служба Николаевского горсовета

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Понедельник, 06.02.2017

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