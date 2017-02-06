В Николаевской области на ремонт дорог в 2017 году выделено 75 миллионов гривен

В 2017 году на строительство и ремонт государственных дорог в Николаевской области предусмотрено 75 миллионов гривен из 6,5 миллиардов гривен Госбюджета, сообщает "Эгалите".

Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение Кабмина от 1 февраля 2017 года.

В Приложении 2 представлено финансирование государственных дорог в Николаевской области. Всего - 75 млн. 674,648 тыс. грн.

Из них – на текущий средний ремонт 6 километров автодороги «Н-11 Дніпропетровськ — Миколаїв (через м. Кривий Ріг) (вибірково)» - 63 млн. 300 тыс. грн. Еще 12 млн. 374,648 тыс. грн. – на «проектно-вишукувальні роботи майбутніх років».